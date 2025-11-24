Continuă campania Veritas „Încalță un copil pentru iarnă”

Denisa, Ana, David, Magdalena. Patru copii nevinovați, care au în comun un singur numitor: sărăcia din cauza căreia duc o copilărie pe care niciun suflet nu o merită. Sunt patru copii îngrijiți pe cât se poate și care, în ciuda lipsurilor de toate felurile, nu au abandonat școala. Asociația Veritas pentru oameni, din Blejoi, continuă și în decembrie campania umanitară „Încalță un copil pentru iarnă”, susținută de Observatorul Prahovean.

De data aceasta au nevoie de ajutor aceste patru suflete cu visuri și dorințe atât de modeste și simple.

Inițiativa Asociației din Blejoi este una emoționantă, menită să sprijine o sută de copii din Prahova, proveniți din medii defavorizate, a căror dorință, în apropierea sărbătorilor, este să aibă ghetuțe călduroase cu care să poată merge toată iarna la școală.

„Denisa are 13 ani și încă 5 frățiori care locuiesc în vârful unui deal, aproape de pădure, în satul Slavu. În fiecare zi merg pe jos, până la școală, pe un drum de pământ. Când plouă se luptă cu noroaiele, iar când ninge se afundă în zăpadă.

Ana și David locuiesc la ieșirea din satul Pleașa. De fapt, căsuța lor, un mic container, este chiar într-un crâng, mult prea departe de ceilalți copii. Drumul este așa de rău încât puțini se încumetă să intre pe el. Pentru a ajunge la școală trebuie să meargă pe drumul de țară în fiecare zi.

Magdalena are doar 7 ani și a plâns cât un bătrân care le-a văzut pe toate. În doar câteva luni, mama și bunica au plecat dintre noi, răpuse de suferință. Acum, locuiește împreună cu unchiul, un băiat tânăr și responsabil. Ca ei sunt peste 100 de copii pentru care Asociația Veritas Pentru Oameni vrea să cumpere câte o pereche de ghetuțe calduroase”, a transmis coordonatorul proiectului, Savu Isvoraș.

Alătură-te și tu echipei faptelor bune! Fii tu „Moș Crăciun” pentru acești copii, anul acesta!

Donează direct în contul Asociației Veritas Pentru Oameni RO85BTRLRONCRT0CT0718501 sau prin contract de sponsorizare direcționează 20% din impozitul pe profit.