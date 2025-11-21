- Publicitate -
Primăria Ploiești și gafele de sărbători

Marius Nica
Ploieștiul a ajuns, din nou, în atenția opiniei publice, cu patinoarul care se montează în aceste zile în centrul orașului pentru Târgul de Crăciun. Acesta va avea în incinta lui statuia lui Nichita Stănescu, boscheți și stâlpi de iluminat.

Patinoarul cu obstacole este ultimul dintr-o lungă serie de ”minuni” administrative, de sărbători, demne de bancurile cu Caracal.

Vă mai aduceți aminte de bradul-veioză montat într-o fântână arteziană din centrul Ploieștiului, cu ocazia sărbătorilor de iarnă din 2014, în mandatul fostului primar Iulian Bădescu (PSD)?

A fost pe prima pagină a ziarelor și în buletinele de știri ale televiziunilor, dar și subiect de bancuri pe internet.

Lângă cel mai urât brad din țară, așa cum a fost catalogat la vremea respectivă, a mai fost montat un Moş Crăciun gonflabil, ”gras”, cu felinar şi toiag din beteală.

Un an mai târziu, în 2015, Ploieștiul a avut un iluminat ornamental de criză, din cauza problemelor bugetare. Viceprimarul cu atribuții de primar, Iulian Teodorescu, a avut celebra replică „lumina vine din Credință și nu din focuri de paie care pot mirosi urat”.

Ploieștiul a avut și cel mai urât orășel al copiilor din țară, în 2022, în mandatul fostului edil Andrei Volosevici (PNL, PSD). Atunci, ”bâlciul” a fost organizat la hipodrom, iar peste noroaie a fost montată o mochetă oribilă. Iată cum a arătat ”cătunelul” copiilor. Și lista poate continua…

P.S. Nu mă încadrez în categoria haterilor actualei administrații, dimpotrivă, am apreciat inițiativele care au transformat orașul într-unul ”viu”, dar faza cu patinoarul mă depășește…

