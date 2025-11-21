Zonă transformată în groapă de gunoi la Ploiești. Reacția unui ploieștean

O zonă situată între străzile Bădești și Trandafirilor, din Ploiești, s-a transformat într-o adevărată groapă de gunoi. Supărat de tonele de deșeuri care ajung în zonă un ploieștean a blocat cu cauciucurile găsite pe câmp drumul făcut de cei care aruncă ilegal deșeurile pe terenul viran.

Terenul viran situat între străzile Bădești și Trandafirilor este împânzit cu tot felul de deșeuri, de la canapele și mobilier vechi, până la saci de moluz, cartoane și chiar haine vechi.

„Acolo se aduce gunoi din Cartierul Bereasca. Terenul viran este între străzile Bădești și Trandafirilor.

Vin cu căruțe și cu mașini. Aruncă acolo gunoiul aici, fără ca vreo autoritate să-i deranjeze. Terenul e plin de saci de moluz. Toată lumea răstoarnă gunoiul aici.

Nu locuiesc în zonă, dar sunt deranjat de faptul că terenul este plin de gunoaie. Nu faci nimic dacă chemi Poliția Locală, pentru că persoanele care aruncă dispar rapid.

Astăzi, în câteva minute, am strâns de pe câmp 12 cauciucuri și le-am pus pe drumul făcut de cei care aduc cu mașinile gunoaiele în zonă, ca să-i blochez cumva. Câmpul este plin de deșeuri”, ne-a spus ploieșteanul care ne-a trimis imagini din zonă.

Din păcate, terenurile virane din Ploiești se transformă rapid în zone unde se depozitează gunoiul ilegal. Chiar dacă deșeurile din așa-zisele puncte negre ale orașului sunt ridicate, la scurt timp aceste zone redevin adevărate gropi de gunoaie ilegale.