Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, vineri dimineața, se circulă în condiții de ceață pe Autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Buzău – Focșani, în municipiul București, iar pe mai multe artere rutiere din județele Brăila, Buzău, Bacău, Botoșani, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Neamț, Iași, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman și Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri.

Recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitați folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă.