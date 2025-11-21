- Publicitate -
Acțiune amplă a polițiștilor în Prahova. Unde sunt controale

Luiza Toboc
Luiza Toboc
foto cu caracter ilustrativ

Acțiune amplă a polițiștilor prahoveni, la această oră, pe  raza orașului Mizil, dar și pe raza localităților Sângeru și Iordăcheanu. Scopul este acela de creștere a gradului de siguranță  în rândul cetățenilor, dar și  menținerea unui climat de ordine și liniște publică.

Activitățile sunt realizate în sistem integrat, cu participarea efectivelor din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, precum și a efectivelor din cadrul Inspectoratului  Județean de Jandarmi Prahova și ai Grupării Mobile de Jandarmi Matei Basarab Prahova.

Acțiunea urmărește creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, intensificarea măsurilor de siguranță rutieră în zonele cu risc ridicat, prevenirea faptelor antisociale și a infracțiunilor comise cu violență, dar și responsabilizarea și conștientizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile la care se expun atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic, prin nerespectarea regulilor de circulație.

Prin aceste activități, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova reafirmă angajamentul său ferm pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale și descurajarea comportamentelor care pot afecta viața de zi cu zi a cetățenilor.

Acțiunea face parte dintr-un plan amplu de măsuri dispus la nivelul IPJ Prahova, ce are drept scop protecția comunității, reducerea riscurilor rutiere și întărirea încrederii publice în instituțiile de ordine.

 

