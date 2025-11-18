Tricourile legendelor ajung la Ploiești

În perioada 21–23 noiembrie, la Sala Coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești, se deschide una dintre cele mai spectaculoase expoziții itinerante din România: SICAR Museum. Este o colecție unică de tricouri și obiecte rare, semnate sau purtate de legende ale fotbalului, baschetului, boxului și altor sporturi.

Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de marți, 18 noiembrie, a fost Radu Simionescu, colecționar și organizatorul expoziției SICAR Museum de la Ploiești.

Acesta a etalat doar câteva dintre piesele de colecție care vor fi expuse, precum tricourile purtate de Gică Hagi, Miodrag Belodedici, Balint sau Balaci la naționala de fotbal a României în meciuri decisive, inclusive la Campionatul Mondial.

Colecția va putea fi admirată începând de vineri, 21 noiembrie și până duminică, 23 noiembrie, la Palatul Culturii. Intrarea este liberă.

Emisiunea poate fi urmărită aici: