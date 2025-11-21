Ce se întâmplă cu proiectul tramvaielor noi la Ploiești

Invitat în podcastul Observatorul Prahovean LIVE , consilierul local Mihai Tonsciuc, de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, a anunțat ce se va întâmpla cu achiziția de 20 de tramvaie noi de către Primăria Ploiești.

”Probabil peste 2-3 săptămâni va fi reintrodus pe ordinea de zi proiectul achiziției de tramvaie noi. Atunci vom vedea dacă ceilalți colegi din consiliu, de la celelalte partide, vor vota sau nu” a declarat Mihai Tonsciuc.

Consilierul a precizat că, fără votul majorității aleșilor locali, Primăria Ploiești nu va putea cumpăra tramvaiele.

Reamintim că, recent, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că două firme producătoare au depus oferte pentru 20 de tramvaie noi. Este vorba de Astra Vagoane Arad și Bozankaya Rayli Sistemler.

Finanțarea ar urma să fie asigurată printr-un împrumut, în urma unor negocieri cu Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții.

Înregistrarea emisiunii cu consilierul Mihai Tonsciuc poate fi urmărită aici: