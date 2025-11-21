Ce se întâmplă cu proiectul tramvaielor noi la Ploiești

Invitat în podcastul Observatorul Prahovean LIVE , consilierul local Mihai Tonsciuc, de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, a anunțat ce se va întâmpla cu achiziția de 20 de tramvaie noi de către Primăria Ploiești.
”Probabil peste 2-3 săptămâni va fi reintrodus pe ordinea de zi proiectul achiziției de tramvaie noi. Atunci vom vedea dacă ceilalți colegi din consiliu, de la celelalte partide, vor vota sau nu” a declarat Mihai Tonsciuc.
Consilierul a precizat că, fără votul majorității aleșilor locali, Primăria Ploiești nu va putea cumpăra tramvaiele.
Reamintim că, recent, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că două firme producătoare au depus oferte pentru 20 de tramvaie noi. Este vorba de Astra Vagoane Arad și Bozankaya Rayli Sistemler.
Finanțarea ar urma să fie asigurată printr-un împrumut, în urma unor negocieri cu Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții.
Înregistrarea emisiunii cu consilierul Mihai Tonsciuc poate fi urmărită aici:
Problema e ca daca se cumpara „omizile” astea, vor trebui sa fie marite si statiile. Iar multe statii nu incap. Deci cheltuielile sunt mai mari, iar primarele, care n-a reusit sa faca decat chermeze, sigur nu le va aproba.
Cu ce bani se vor face aceste achizitii? Intreb deoarece se estima costul o sa fie in jur de 50 de milioane de euro, iar ordonantele date de guvern nu mai permit folosirea banilor care nu exista. Ce facem de asemenea cu faptul ca RATP este in faliment si are lipsuri masive?