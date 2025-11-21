- Publicitate -
Observatorul PrahoveanExclusiv

Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
fabrica ilegala tigari electronice breaza

Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică ilegală de țigări electronice. Dispozitivele de vapat erau vândute atât în țară cât și în străinătate. 

- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observatorul Prahovean că fabrica ilegală funcționa într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați din parcul industrial din Breaza.

Firma care a pus la cale toată operațiune se numește Urban Internațional și este deținută de un cetățean chinez.

- Publicitate -

Potrivit ANAF, inspectorii au găsit materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse — 1.893 ambalate și 167.147 neambalate — cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei.

Vezi și: Imagini din fabrica ilegală de țigări electronice descoperită în Prahova

Societatea nu este autorizată să producă astfel de dispozitive și produse, care sunt supuse autorizării și regimului de accizare prevăzute în Codul Fiscal.

- Publicitate -

Impactul financiar preliminar este semnificativ: producție nedeclarată, evitarea obligațiilor fiscale și suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro

Descoperirea a fost posibilă în urma unui control derulat de ANAF în cooperare cu autoritățile fiscale dintr-un stat membru al UE.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Patinoar cu obstacole, la Ploiești: statuie, tufe și patru stâlpi de iluminat

Oana Stoica Oana Stoica -
Am ajuns astăzi în centrul Ploieștiului exact la timp...

Cât costă o căsuță pentru pisicile fără stăpân construită de SGU Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la care...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -