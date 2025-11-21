Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică ilegală de țigări electronice. Dispozitivele de vapat erau vândute atât în țară cât și în străinătate.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observatorul Prahovean că fabrica ilegală funcționa într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați din parcul industrial din Breaza.

Firma care a pus la cale toată operațiune se numește Urban Internațional și este deținută de un cetățean chinez.

Potrivit ANAF, inspectorii au găsit materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse — 1.893 ambalate și 167.147 neambalate — cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei.

Societatea nu este autorizată să producă astfel de dispozitive și produse, care sunt supuse autorizării și regimului de accizare prevăzute în Codul Fiscal.

Impactul financiar preliminar este semnificativ: producție nedeclarată, evitarea obligațiilor fiscale și suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro

Descoperirea a fost posibilă în urma unui control derulat de ANAF în cooperare cu autoritățile fiscale dintr-un stat membru al UE.