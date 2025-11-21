- Publicitate -
Imagini din fabrică ilegală de țigări electronice descoperită în Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
fabrica tigari electronice ilegala

ANAF a publicat o înregistrare video realizată în timpul controlului desfășurat în Prahova, unde a fost descoperită o fabrică ilegală de țigări electronice. 

Vă reamintim că inspectorii Antifraudă au descoperit în Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați.

În interior, aceștia au găsit materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse — 1.893 ambalate și 167.147 neambalate — cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei.

Societatea nu era autorizată să producă astfel de dispozitive și produse, care sunt supuse autorizării și regimului de accizare prevăzute în Codul Fiscal.

„Impactul financiar preliminar este semnificativ: producție nedeclarată, evitarea obligațiilor fiscale și suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro”, potrivit ANAF.

Descoperirea a fost posibilă în urma unui control derulat de Antifrauda ANAF în cooperare cu autoritățile fiscale dintr-un stat membru al UE.

Acestea au transmis că societatea românească raportase livrări intracomunitare de milioane de euro, deși în România aceasta nu declarase astfel de operațiuni.

Mai mult, societății îi fusese suspendat codul de TVA începând cu 1 noiembrie 2025, pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative.

Observatorul Prahovean a solicitat ANAF cu privire la locația fabricii ilegale și data controlului.

sursa video ANAF

