Patinoar cu obstacole, la Ploiești: statuie, tufe și patru stâlpi de iluminat

Am ajuns astăzi în centrul Ploieștiului exact la timp să asist la cea mai recentă „inovație” urbanistică a orașului: patinoarul montat ca o lucrare de diplomă semnată, fără îndoială, de o echipă întreagă de… Dorei.

După câteva secunde de uimire mută, am început să râd. Nu eram singura: ploieștenii care traversau zona cunoscută drept „parcul șahiștilor” se opreau, se uitau, își frecau ochii și apoi făceau exact același lucru, izbucneau în hohote.

Motivul? Genialitatea cu care a fost amplasată una dintre atracțiile Târgului de Crăciun. Vă invităm să savurați imaginile video de la finalul articolului.

Patinoar cu statuia lui Nichita pe post de ”arbitru”

În mijlocul viitorului patinoar… tronează, într-o liniște de poet neînțeles, statuia lui Nichita Stănescu. Da, fix acolo. În centru. În mijlocul gheții. Ca un pivot cultural pentru cei care vor să își rupă gleznele cu stil.

Dar nu e doar statuia. În jurul ei, ”înglobate” în patinoar, se află și tufele de la baza soclului. Peisaj natural, nu glumă. Și ca tabloul să fie complet, patinoarul include și patru stâlpi de iluminat, tot în interiorul suprafeței unde se va patina. Cine are reflexe bune poate să-i evite. Cine nu… poate marca un punct direct în „decor”.

Așa ceva… doar la Ploiești

Imaginile sunt cât se poate de clare: patinoarul a fost construit ca și cum statuia, tufele și stâlpii n-ar exista. Ori poate că, cine știe, fac parte din „traseul cu obstacole” pentru patinatori. Ne întrebăm, pe bună dreptate: Cine este mintea luminată care a aprobat montarea patinoarului în această formă? Cine a spus „Da, e perfect așa, să dăm drumul la treabă”? Poate că ideea a fost „Hai să fie ceva unic!” Și da, asta sigur a reușit.

Patinoarul, noua atracție națională?

Dacă vestea se va răspândi, s-ar putea ca patinoarul din Ploiești să devină atracție turistică, nu pentru patinatori, ci pentru iubitorii de… ciudățenii urbanistice. Pe bune: câte orașe din lume au un patinoar în mijlocul căruia se află o statuie de poet și câțiva stâlpi? Aici suntem pionieri. Unici. De necontestat.

Marele Nichita, cel născut la Ploiești, probabil nu și-ar fi imaginat că într-o zi va „veghea” patinatorii de la un metru distanță, direct din mijlocul gheții. Dar iată-l, pregătit. Poetul care a coborât metaforic printre oameni, acum „coboară” și pe patinoar.

VIDEO