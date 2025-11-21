Cresc chiriile pentru locuințele primăriilor în 2026. Cât e chiria la Ploiești

Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect prin care se propune actualizarea chiriei (lei/m2) pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al primăriilor. Chirii mai mari vor fi și pentru locuințele de serviciu, locuințe de intervenție, cămine pentru salariați și pentru terenurile închiriate. La Ploiești, cea mai mare chirie pentru o locuință aflată în administrarea ASSC este de 119 lei/lună, iar cea mai mică de 24 de lei/lună.

Tariful de bază lunar al chiriei va fi actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Ministerul Dezvoltării, a publicat, în transparență decizională, un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede actualizarea tarifelor.

„Actul normativ prevede actualizarea chiriei (lei/m2) pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai companiilor, societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome și pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative”, a anunțat Ministerul Dezvoltării.

Propunerea nu vizează locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, și nici locuințele deținute de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Pentru acestea, chiria se calculează în baza legii modificate în 2018.

Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei, potrivit Ministerului Dezvoltării, a fost realizată în anul 2007.

„În prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, va fi de 94,21 de lei”, a precizat Ministerul Dezvoltării

Care va fi tariful de bază pentru calculul chiriei

Modalitatea de calcul pentru chirie: suprafața locuibilă x tarif de bază în lei/mp/lună+suprafață dependințe x tarif de bază în lei/mp/lună+ suprafața terenului (curteși grădină) aferent suprafeței locative x tarif de bază în lei/mp/lună) x coeficient zonal

Dacă proiectul va fi aprobat, tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) ar urma să fie:

pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 0,04486 lei/m2,

pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din oraşe este de 0,06729 lei/m2,

pentru cele din municipii este de 0,08972 lei/m2.

Tarif de bază pentru suprafața locuibilă

Proiectul prevede noi tarife de bază și pentru locuințe. Astfel, acesta va fi de 1,88408 lei/mp.

Tarif de bază pentru garaje

Pentru garaje tariful de bază este 2,84854.

Câte locuințe are Primăria Ploiești

Municipiul Ploiești deține în proprietate 677 de locuințe. Cel puțin așa se arată în răspunsul transmis la solicitarea Observatorulph.ro.

„În domeniul public, Direcția Gestiune Patrimoniu a municipalității administrează 112 unități locative dintre care: 97 unități locative pentru evacuați și 15 sunt unități locative de necesitate.

De asemenea, în domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt administrate 565 de locuințe, dintre care 10 sunt locuințe de serviciu, dintre care 8 unități locative sunt date în administrarea unor instituții publice”, a precizat Primăria Ploiești.

251 de locuințe sociale la Ploiești

La nivelul municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) are în administrare 251 de locuințe cu destinația de locuințe sociale.

Locuințe sociale strada Libertății nr. 3, bloc 31 B (20 locuințe sociale)

Locuințe sociale strada Libertății nr. 3, bloc 31 C (20 apartamente)

Locuințe sociale strada Libertății nr. 3 bloc 31 D (20 de apartamente)

Locuințe sociale strada Libertății nr. 3, bloc 31 E (20 de apartamente)

Locuințe sociale strada Libertății nr. 3, bloc 31 F (20 de apartamente)

Cât sunt chiriile pentru o locuință socială din Ploiești

„Pentru imobilele din strada Libertății nr. 3 chiria percepută variază între 53 lei și 115 lei, în funcție de suprafața locativă deținută în baza contractului de închiriere”, a precizat Primăria Ploiești.

Pentru alte locuințe sociale din Ploiești, cum ar fi pe Aleea Cătinei, blocul 27 A, compus din 82 de locuințe sociale, chiria percepută este cuprinsă între 24 lei și 47 de lei, în funcție de suprafața locativă deținută.

În blocul social din Mihai Bravu nr. 231, compus din 46 de locuințe sociale, chiria este cuprinsă între 37 și 39 de lei, în timp ce în blocul din Mihai Bravu, nr. 239, care are 5 locuințe sociale, chiria este cuprinsă între 54 și 75 de lei.

În administrarea ASSC sunt și 11 locuințe pentru necesitate. Astfel, nouă locuințe sunt pe strada Industriei nr. 1 C), unde chiria este cuprinsă între 33 și 46 de lei. O altă locuință de necesitate este în blocul de pe strada Mihai Bravu nr. 239, iar alta în blocul de pe strada Aleea Cătinei, în blocul 27 A.