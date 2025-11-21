- Publicitate -
„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

Cununii Ploiești 23 noiembrie – 29 noiembrie

25.11.2025

  • Olteanu Cristian – Popa Silvia – Emilia

29.11.2025

  • Androne Mihai-Adrian – Marin Andreea-Bianca

În săptămâna 23. 11. 2025 -29.11.2025, la Câmpina nu este programată oficierea niciunei cununii civile.

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!

