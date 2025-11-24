Unde vor fi amplasați brazi de Crăciun la Ploiești

Primăria Ploiești intenționează, anul acesta, amplasarea în diverse zone ale orașului a trei brazi de Crăciun. Pomii de Crăciun au fost donați de persoane fizice, dar și de o parohie din Prahova.

La fel ca anul trecut, Primăria Ploiești intenționează amplasarea de brazi de Crăciun în mai multe zone din municipiu.

„Pe lângă bradul din centru, va exista și un brad în Parcul Aurora, dar și în Mitică Apostol”, a precizat Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

Doi dintre cei trei brazi de Crăciun, care vor fi amplasați în diverse zone ale orașului, au fost donați de persoane fizice.

„La fel ca anul trecut, am identificat pe raza municipiului și în împrejurimi doi brazi pentru Târgul de Crăciun”, a precizat Alin Dănilă, directorul adjunct al SGU Ploiești.

Bradul care va fi amplasat în centrul Ploieștiului va avea aproximativ 17 metri, existând intenția ca operațiunea de montare să aibă loc mâine.

Un al treilea brad de Crăciun va ajunge la Ploiești, grație tot unei donații, dar de data aceasta din partea unei parohii din Prahova.

„Parohia Bucov și-a exprimat intenția de a dona Ploieștiului un brad de Crăciun de circa 15 metri. Intenționăm ca acest brad să fie amplasat în Parcul Aurora”, a susținut Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.