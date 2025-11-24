 

Observatorul Prahovean

Trafic de coșmar după închiderea DN 1, la Movila Vulpii

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Decizia autorităților de a închide traficul rutier pe DN 1, pentru reparația trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, a dat peste cap circulația.

Pe rutele alternative s-au format coloane uriașe de mașini, timpul de deplasare crescând, în medie, cu aproape două ore, pentru a depăși ”obstacolul” Movila Vulpii fie prin Florești, fie prin Băicoi.

Iată doar câteva dintre mesajele primite de la cititori:

Un drum de 35 minute l-am făcut într-o oră și 30 de minute
O oră de la spitalul județean până la Piața Artizante
Ploiești-Plopeni 2 ore
Breaza – Ploiesti, un drum de 40 de minute, l-am făcut în 1,5 ore pe ruta alternativă Băicoi Ploiești

O oră din pădure de la Paulesti până la ieșirea din Băicoi.
De la Buda la Păulești traseu de 10 minute l-am parcurs aproape o oră

Reamintim că traficul rutier pe DN se va relua în condiții normale abia joi, 27 noiembrie, după ora 12:00.

Până atunci, circulația rutieră va fi deviată, pe categorii de autovehicule, astfel:

Sensul de mers București – Brașov și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

1. DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1, km. 73+770 → DN 1 Brașov.

2. DN 1, 64+400 intersecție cu DN 72, km. 76+180 → DN 72, km. 68+648 Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1, km. 80+700 → DN 1 Brașov.

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare:

1. DN 1, km. 59+800, Bărcănești, intersecție cu DN 1A, km. 76+180 – Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1, km 161 Brașov.

