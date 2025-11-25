Cartierul noroaielor din Ploiești. Primăria îi spune ”Tineretului”

La fiecare ploaie, străzile neasfaltate din cartierul Tineretului din Ploiești se transformă în circuite pentru curse off-road. Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui locuitor al cartierului în speranța sensibilizării reprezentanților Primăriei.

”De peste două decenii, noi, locuitorii din Cartierul Tineretului din Ploiești, trăim într-o realitate pe care nici cele mai pesimiste promisiuni electorale nu au reușit să o schimbe: străzi pline de gropi și noroi, ignorate sistematic de administrația locală.

Am făcut sesizări, am primit răspunsuri frumoase, dar nicio mașină de asfalt nu a trecut vreodată pe aici. În schimb, au trecut ani după ani în care mașinile s-au stricat, iar copiii merg la școală pe un drum care arată ca un teren viran.

Au trecut 20 de ani și n-am văzut nicio îmbunătățire. Pare că doar impozitele cresc, nu și interesul Primăriei. Iar în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă și al anunțatei majorări a impozitelor cu 70% nu mai putem ascunde frustrarea.

Primăria ne va cere mai mulți bani, dar noi tot cu noroiul rămânem. Poate ar trebui să plătim impozitul în funcție de calitatea drumului — în cazul nostru, ar fi un impozit simbolic” este mesajul care însoțește imaginile de mai jos: