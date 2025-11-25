 

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Cartierul noroaielor din Ploiești. Primăria îi spune ”Tineretului”

Marius Nica
Autor: Marius Nica
noroi cartier tineretului ploiesti

La fiecare ploaie, străzile neasfaltate din cartierul Tineretului din Ploiești se transformă în circuite pentru curse off-road. Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui locuitor al cartierului în speranța sensibilizării reprezentanților Primăriei.

- Publicitate -

”De peste două decenii, noi, locuitorii din Cartierul Tineretului din Ploiești, trăim într-o realitate pe care nici cele mai pesimiste promisiuni electorale nu au reușit să o schimbe: străzi pline de gropi și noroi, ignorate sistematic de administrația locală.

Am făcut sesizări, am primit răspunsuri frumoase, dar nicio mașină de asfalt nu a trecut vreodată pe aici. În schimb, au trecut ani după ani în care mașinile s-au stricat, iar copiii merg la școală pe un drum care arată ca un teren viran.

- Publicitate -

Au trecut 20 de ani și n-am văzut nicio îmbunătățire. Pare că doar impozitele cresc, nu și interesul Primăriei. Iar în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă și al anunțatei majorări a impozitelor cu 70% nu mai putem ascunde frustrarea.

Primăria ne va cere mai mulți bani, dar noi tot cu noroiul rămânem. Poate ar trebui să plătim impozitul în funcție de calitatea drumului — în cazul nostru, ar fi un impozit simbolic” este mesajul care însoțește imaginile de  mai jos:

 

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Consiliul Județean Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Curtea de Conturi a României a făcut public raportul...

Trafic închis pe DN 1. Cum se lucrează la Movila Vulpii [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Începând de luni, 24 noiembrie, ora 10:00 și până...

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Primăria Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Curtea de Conturi a României a publicat raportul de...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -