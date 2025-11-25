- Publicitate -
Brazi românești de Crăciun, direct din Pepiniera Beizadele

Oana Stoica
Cu doar o lună înainte de Crăciun, Pepiniera Beizadele din comuna Târgșorul Vechi, cea mai mare pepinieră a Direcției Silvice Prahova, își deschide porțile pentru cei care vor să-și aleagă bradul direct din plantație. Întinsă pe 32 de hectare, pepiniera dedică 1,5 hectare exclusiv producției de pomi de Crăciun din specia Abies Alba, bradul românesc autentic, apreciat pentru mirosul puternic și acele moi, neînțepătoare.

Însoțiți de Mihai Cojocaru, șeful pepinierei, am vizitat plantația chiar în condițiile dificile create de ploile recente, când accesul se face doar cu cizme de cauciuc. Chiar și așa, imaginea rândurilor de brazi, de toate mărimile, impresionează prin diversitate și aspectul îngrijit.

„Anul acesta, Pepiniera Beizadele are un disponibil de aproximativ 2000 de pomi de Crăciun, la prețuri cuprinse între 160 de lei și până la 2000 de lei, dacă vorbim de brazii de 15 metri înălțime. Clienții își pot alege direct din plantație, iar cei care doresc să-l achiziționeze la ghiveci sau cu balot de pământ, îl scoatem pe loc din plantație. Ca o noutate, anul acesta vindem și cetină de brad, la 1000 de lei tona”, a declarat Mihai Cojocaru pentru Observatorul Prahovean.

Oferta este variată: brazi tăiați sau la ghiveci, între 1 metru și 15 metri înălțime, potriviți atât pentru locuință, cât și pentru instituții sau spații publice care doresc împodobirea unor arbori de dimensiuni impresionante.

Pe lângă Pepiniera Beizadele, brazi de Crăciun pot fi achiziționați și de la ocoalele silvice din județul Prahova, unde, de asemenea, sunt disponibile exemplare crescute în mod controlat.

Pentru cei care își doresc un brad autentic, românesc, cu parfum natural și garanția că mirosul rămâne pe toată perioada sărbătorilor de iarnă, Beizadele rămâne una dintre cele mai bune alternative.

