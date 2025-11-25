Lista câștigătorilor Galei Tineretului Prahovean 2025

Gala Tineretului Prahovean, ajunsă la a treia ediție, și-a desemnat câștigătorii. Evenimentul a fost organizat de Asociația Club Sportiv Arhivarul, în parteneriat cu asociația Eurospirit.

Lista câștigătorilor

Comunități care inspiră

Au fost recunoscute organizații și grupuri de tineri care au derulat acțiuni cu vizibilitate la nivel local:

Asociația „More than a SMILE”

Asociația BuchARTest

ValaCheck Business Club

MasterPeace România

Asociația GEYC

Echipa de robotică RO2D2

Asociația „Tinerii voluntari – Valea Călugărească”

A.C.S. Prahova Ploiești

Echipa de robotică BraveBots

Tineri care inspiră

Neagu Constantin Alexandru

Stoica Roberta Ștefania

Florea Florentin Gabriel

Petre Ștefan-Cristian

Bădiceanu Victor

Iliescu Marius Alexandru

Izak Bianca Andreea

Ion Răzvan-Marian

Ruxandra Ioana Nedelescu

Costache Cristian Valentin

Cel mai activ Consiliu Școlar al Elevilor

Consiliul Școlar al Elevilor – Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești

Consiliul Școlar al Elevilor – Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești

Consiliul Școlar al Elevilor – Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina

Cel mai activ elev implicat în comunitate

Diana Maria Petre

Larisa Maria Petre

Melnic Narcis Ionuț

Cel mai de impact proiect din mediul preuniversitar

„Fiecare voce”

„G.O.A.T Festival”

„Blejoi Youth”

Gala Tineretului Prahovean a fost finanțată de Consiliul Județean Prahova, prin fonduri publice destinate activităților nonprofit de interes general.