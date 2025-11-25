Lista câștigătorilor Galei Tineretului Prahovean 2025

Gala Tineretului Prahovean, ajunsă la a treia ediție, și-a desemnat câștigătorii. Evenimentul a fost organizat de Asociația Club Sportiv Arhivarul, în parteneriat cu asociația Eurospirit.
Lista câștigătorilor
Comunități care inspiră
Au fost recunoscute organizații și grupuri de tineri care au derulat acțiuni cu vizibilitate la nivel local:
- Asociația „More than a SMILE”
- Asociația BuchARTest
- ValaCheck Business Club
- MasterPeace România
- Asociația GEYC
- Echipa de robotică RO2D2
- Asociația „Tinerii voluntari – Valea Călugărească”
- A.C.S. Prahova Ploiești
- Echipa de robotică BraveBots
Tineri care inspiră
- Neagu Constantin Alexandru
- Stoica Roberta Ștefania
- Florea Florentin Gabriel
- Petre Ștefan-Cristian
- Bădiceanu Victor
- Iliescu Marius Alexandru
- Izak Bianca Andreea
- Ion Răzvan-Marian
- Ruxandra Ioana Nedelescu
- Costache Cristian Valentin
Cel mai activ Consiliu Școlar al Elevilor
- Consiliul Școlar al Elevilor – Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești
- Consiliul Școlar al Elevilor – Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești
- Consiliul Școlar al Elevilor – Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina
Cel mai activ elev implicat în comunitate
- Diana Maria Petre
- Larisa Maria Petre
- Melnic Narcis Ionuț
Cel mai de impact proiect din mediul preuniversitar
- „Fiecare voce”
- „G.O.A.T Festival”
- „Blejoi Youth”
Gala Tineretului Prahovean a fost finanțată de Consiliul Județean Prahova, prin fonduri publice destinate activităților nonprofit de interes general.
