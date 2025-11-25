Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Consiliul Județean Prahova

Curtea de Conturi a României a făcut public raportul de audit financiar pentru 2024, realizat de Camera de Conturi Prahova, la Consiliul Județean Prahova, în mandatul fostei administrații.

Potrivit documentului, printre neregulile identificate s-au numărat decontarea unor lucrări neexecutate în cadrul unor investiții importante. Este vorba de introducerea rețelei de gaze naturale pe Valea Slănicului, viitoarea centură a Comarnicului, dar și de reparațiile unor drumuri județene.

Auditul a identificat următoarele plăți nejustificate:

2.062.647,94 lei la proiectul ”Înfiinţare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova – comunele Cocorăştii Mislii, Vâlcăneşti, Cosminele, Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş, Ştefeşti, Bertea şi oraşul Slănic”.

1.190.101,82 lei, respectiv 1.136.288,65 lei – lucrări neefectuate și ajustări de preț calculate eronat la ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”.

129.529,12 lei – ”Refacere și Consolidare DJ 101 T, L-0,640 km, comuna Bertea, Prahova”.

96.746,45 lei – ”Consolidare şi refacere DJ 207, L=0,600 km, comuna Şotrile”.

157.438 lei – ”Consolidare şi refacere DJ 219, 0,115 km, comuna Predeal Sărari”.

38.547,31 lei – ”Proiectare şi execuțic refacere DJ 234, L=0,650km Comuna Chiojdeanca”.

55.425 lei – ”Achiziție şi montaj pardoseală PVC antibacteriană la DGASPC Prahova.

De asemenea, în 2024, CJ Prahova a plătit suma de 971.315,06 lei, cu titlu de cotizaţii, în

calitate de membră a unor asociații de dezvoltarea intercomunitară, respectiv suma de 450.000 lei către ADI „Ţinutul Vinului” şi 521.315,06 lei pentru ADI „Mobilitate Prahova”, fără să se fi justificat utilizarea acestor cotizații, prin acţiuni sau activități care să urmărească scopurile şi obiectivele asociațiilor ori pentru proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau al furnizării în comun al unor servicii publice, în beneficiul judeţului Prahova şi în conformitate cu atribuţiile stabilite ale acestei entități.

Tot anul trecut, CJ Prahova a plătit nejustificat servicii de dirigenție de şantier pentru

lucrări de deszăpezire, deşi aceste activități operaționale sezoniere fac parte din categoria lucrărilor de întreținere drumuri şi nu sunt lucrări de construcții, pentru care, diriginţii de

şantier sunt autorizați şi pentru care au atribuții, în scopul asigurării conformităţii cu cerinţele de calitate în construcţii prevăzute de lege.

Documentul integral poate fi consultat aici: Raport audit CJ Prahova 2024