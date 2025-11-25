Cum s-a simțit prima seară de coșmar, după închiderea DN1

A doua zi de lucru la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, iar nervii celor care ar avea nevoie să tranziteze DN1, pe acest tronson de drum, sunt întinși la maximum. Circulația a fost deviată pe rute alternative, iar un drum Câmpina-Ploiești, spre exemplu, care, în teorie, nu durează mai mult de 30 de minute, este parcurs acum în circa două ore.

Cel puțin atât am făcut aseară pe traseul deviat DN1 km 64+440 → DN72 → DJ 144 Ariceștii Rahtivani → DJ 720 Florești → DN1 km 80+700.

Tot acest drum nu a însemnat altceva decât vociferări, nervi, claxoane, înjurături și eterna întrebare: „De ce alții fac kilometri de cale ferată într-o zi și o noapte, iar la noi, pentru lucrări de reparații, e nevoie de trei?” Cel puțin în teorie, fiindcă, în practică, vom vedea dacă lucrările vor fi finalizate joi, 27 noiembrie, la ora 12.

Deși autoritățile se „scuză” pentru disconfortul creat, starea de nemulțumire a oamenilor, mai ales a navetiștilor, este una generală. În jurul meu, atât cât a durat drumul de la Ploiești la Câmpina, starea de revoltă a atins cote maxime.

Pentru a se asigura că nu rămâne în „pana prostului”, șoferul a oprit să alimenteze, doar așa, „ca să fiu sigur, fiindcă nu știu ce ne așteaptă pe drum”. Și ne-a așteptat… La calea ferată din zona Buda, șirul imens de faruri mi-a creat impresia că au venit sărbătorile mai devreme și că, din exces de zel, s-au aprins mai devreme luminițele de Crăciun.

„Mai bine o luam direct pe câmp”. „Ia uite cât e coloana de mașini. Poate ajungem și noi până mâine acasă”, „Nu se poate atâta nesimțire! Toată vara ce au făcut? S-au găsit acum, când se apropie decembrie?”, „Copiii, copiii care merg la școală, ei ce vină au? La ce oră să se trezească pentru a ajunge la Ploiești?”, au fost doar câteva dintre replicile auzite în jur.

Asta după ce, mulți dintre cei care fac naveta pe traseul Ploiești – Câmpina și invers, începuseră deja să se intereseze dacă varianta trenului este mai bună, pentru zilele ce urmează. „Plătim mai mult, dar măcar știm că nu stăm blocați în coloană atâtea ore”.

Nici varianta ocolitoare, prin Păulești-Băicoi, nu e deloc una mai inspirată. „Un drum, pe care îl fac în 15 minute, a ajuns un coșmar. Pe noi, ca cetățeni, ne-a întrebat cineva? Azi dimineață (n.red. 25 noiembrie), am plecat de acasă, din Ploiești, la ora 5.30.

Știți la cât am ajuns? La aproape 8.00. De cine își bat ei joc? De ce nu lucrează doar noaptea? Cum să închizi un drum național atât de circulat, iar apoi să te pozezi 10 persoane cu mapa și unul cu sapa, cum se zice… Numai în România e posibilă o așa bătaie de joc”, a transmis o navetistă pe ruta Ploiești – Băicoi, nevoită să devieze traseul pe la Găgeni și să stea blocată ore bune în coloane întinse pe kilometri întregi.

Teoretic, joi, după prânz, circulația pe DN1, în dreptul zonei Movila Vulpii, ar trebui reluată. În practică, știm cu toții cum se derulează lucrările „made in România” și, mai ales cât de (ne)respectate sunt termenele de execuție.