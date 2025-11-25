Stadiul lucrărilor pe DN1, la Movila Vulpii

Traficul rutier în jurul Ploieștiului este dat peste cap de lucrările care au loc la trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN1, de la Movila Vulpii.
Drumurile județene, multe dintre ele într-o stare jalnică, au ajuns să preia un volum mare de trafic, inclusiv camioane. Luni seară, un drum între Ploiești și Câmpina a durat peste două ore.
Ce au realizat angajații CFR ieri la Movila Vulpii
- Tăierea asfaltului delimitându-se ampriza lucrării
- Demontarea sistemului elastic Strail + stivuire în depozit
- Demontarea suprastructurii căii uzate și transportul în depozit
- Evacuarea prism piatră spartă colmatat
- Săparea șanț dren la cotă cu respectarea pantei de 5% de la Cap Y Plopeni cu scurgere spre cap X Buda, longitudinal căii, median, în ax si protecție a acestuia
- Turnare șapă beton semiumed ( grosime 10 cm)
Ce vor face astăzi
- Compactarea platformei căii pe zona pasaj cu placa compactoare
- Umplere material drenant – sort 3mm – 8mm și amplasare țeavă riflată de 30 ml + 1 cot 450 + 2 ml țeava Ø 160
- Așternere sort 90 – 120 mm pe zona dren
- Asigurare scurgerea apelor prin creare șanț lateral dreapta a CF 311, cap X Buda în vederea descărcării dren montat;
