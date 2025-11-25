Devierea traficului de pe DN 1 sufocă localitățile de pe rutele ocolitoare

Circulația rutieră pe DN 1 a fost blocată începând de ieri, timp de patru zile, la Movila Vulpii. Măusra a fost luată pentru reparația trecerii la nivel cu calea ferată. Traficul a fost deviat pe rute ocolitoare, care sufocă localități precum Păulești, Blejoi, Băicoi, Florești și chiar Plopeni. Nervi, cozi kilometrice și multă poluare.

Până joi, 27 noiembrie, ora 12:00, circulația rutieră pe DN 1, la Movila Vulpii este blocată pe ambele sensuri, din cauza lucrărilor la pasajul CFR.

Coșmarul șoferilor

Autoritățile au indicat ca rute ocolitoare drumurile județene care străbat localități precum Păulești, Blejoi, Băicoi și Florești. Așa cum era de așteptat, mai ales la orele de vârf, circulația prin aceste comune și orașe s-a transformat într-un adevărat coșmar. Astfel, un drum străbătut în 20 de minute, Ploiești-Păulești, a durat, aseară, peste o oră și jumătate.

Aceeași situație s-a repetat și astăzi și va continua până la terminarea lucrărilor de la Movila Vulpii.

Centura Păuleștiului a rămas pe hârtie

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul comunei Păulești, Sandu Toader, a declarat că, pe lângă poluarea masivă generată de traficul infernal, infrastructura rutieră a comunei are de suferit.

”Aseară am numărat peste 100 de mașini pe drumurile comunei, unele de mare tonaj, care încercau să ocolească blocajele din trafic. Nu se mai respectă restricțiile, nimic! Nu s-ar mai fi ajuns aici dacă centura Păuleștiului ar fi fost gata. Proiectul s-a blocat, deși are finanțare de peste 100 de milioane de lei. Odată de la guvern, prin Programul Anghel Saligny, dar și dintr-un credit bancar pe care l-a făcut Consiliul Județean Prahova” a declarat primarul comunei.

Acesta a precizat că drumul județean 102, care străbate comuna și pe care șoferii pierd ore bune acum, nu a mai fost reparat din 2009!

Rute ocolitoare cu obstacole

Autoritățile poartă vina și obstacolelor pe care șoferii le au de depășit în aceste zile pe rutele ocolitoare.

Este vorba de trecerea la nivel cu calea ferată de la Găgeni, aflată într-o stare avansată de degradare, precum și de drumul preluat dintre Buda și DN 1 (zona MRS Ramatuelle) de Consiliul Județean Prahova, care nu a fost lățit până acum.

Polițiștii nu pot face minuni

Potrivit IJP Prahova, în perioada lucrărilor de pe DN 1, de la Movila Vulpii, peste 200 de polițiști vor lucra, în schimburi, pentru fluidizarea circulației rutiere.

De altfe, și în această dimineață mai multe echipaje erau prezente în intersecțiile intens tranzitate, din Păulești, Găgeni și Băicoi. E limpede însă că acestea nu pot face ”minuni” având în vedere afluxul uriaș de mașini, similar cu cel dintr-o zi de weekend pe DN 1 -Valea Prahovei.