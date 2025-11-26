S-a redeschis circulația pe DN1, zona Movila Vulpii, în Prahova [FOTO-VIDEO]

Vești bune pentru șoferi! Circulația rutieră pe cel mai aglomerat drum național din Prahova (DN1) s-a redeschis în urmă cu puțin timp (orele 21.00), după ce lucrările de reparație a trecerii la nivel cu calea ferată au fost finalizate.

DN1 a fost închis circulației rutiere începând de luni, 24 noiembrie, ora 10.00 pentru reparații capitale la trecerea CFR. În tot acest timp, tot traficul spre și dinspre Valea Prahovei, inclusiv cel greu, a fost deviat pe rute ocolitoare, prin Păulești – Băicoi și Florești, stârnind indignarea miilor de șoferi care au așteptat în coloană ore în șir pentru un drum de chiar și 1 km.

Potrivit infomrațiilor noastre, traficul feroviar a fost redeschis de la ora 20.00. Vă reamintim că termenul inițial de finalizare a lucrărilor a fost 27 noiembrie, ora 12.00.

