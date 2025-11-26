Cum arată noul pasaj CFR de pe DN 1 Movila Vulpii

Lucrările de reparație la trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN 1, în zona Movila Vulpii, au intrat în linie dreaptă. Imagini la finalul articolului.

Dalele din vechiul pasaj CFR au fost înlocuite, iar la această oră – 15:00, se lucrează la reparația drumului național.

Astfel, circulația rutieră s-ar putea relua pe DN 1 după ora 19:00, mai devreme decât termenul anunțat inițial, respectiv joi, 27 noiembrie, ora 12:00.

Până la finalizarea lucrărilor, circulația rutieră este închisă între sensurile giratorii de la Florești și Păulești, fiind deviată pe drumurile județene și naționale adiacente, după cum urmează:

Sensul de mers București – Brașov și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

1. DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1, km. 73+770 → DN 1 Brașov.

2. DN 1, 64+400 intersecție cu DN 72, km. 76+180 → DN 72, km. 68+648 Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1, km. 80+700 → DN 1 Brașov.

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare:

1. DN 1, km. 59+800, Bărcănești, intersecție cu DN 1A, km. 76+180 – Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1, km 161 Brașov.

1 de 6

VIDEO