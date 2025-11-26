CNAIR nu știe cum lucrează SDN Ploiești: Cum arată groapa „remediată” de pe Centura Ploieștiului

CNAIR, prin Secția de Drumuri Naționale Ploiești, continuă să își bată joc de șoferii care tranzitează județul Prahova pe drumurile naționale. Sau șefii de la București nu știu cum lucrează cei de la SDN Ploiești.

După ce Observatorul Prahovean a publicat joi articolul Gropile nimănui din jurul Ploieștiului. Cine le asfaltează?, în care prezentam cum a ajuns să arate intersecția DN1A cu DN1 (Centura de Vest a Ploieștiului) în zona giratoriului de la Mitică Apostol, CNAIR a reacționat rapid și vineri anunța remedierea situației.

„Degradare apărută la partea carosabilă în zona sensului giratoriu – intersecție dintre DN1A și DN1 (Centura de Vest a Ploieștiului) a fost remediată prin lucrări de reparații izolate, totodată făcând precizarea că Secția de Drumuri Naționale Ploiești monitorizează permanent sectorul de drum menționat în articolul de presă de mai sus și execută ori de câte ori este necesar lucrări de reparații asfaltice, în vederea asigurării viabilității drumului”, transmitea CNAIR redacției la aproximativ 24 de ore de la publicarea articolului.

Surprinși de viteza de reacție a autorităților ne-am deplasat luni la pericolul din sensul giratoriu, care a distrus roțile și nervii a câtorva mii de șoferi în ultimele luni.

Ce înțelege SDN Ploiești prin „remedierea degradării din carosabil”

Aruncarea în bătaie joc în craterul din giratoriu a două lopeți de pietriș sau criblură de asfalt. Nu ne este clar pentru că, la trei zile de când groapa era anunțată ca fiind „remediată” într-un mod triumfalist, aceasta se afla în același loc.

Iar urmele materialului folosit la „remedierea” erau împrăștiate în sensul giratoriu.

Nu este pentru prima dată când reparațiile pe drumurile naționale din Prahova par făcute „la mișto” de către cei responsabili. Solicităm pe această cale, din nou, un punct de vedere Companiei Naționale de Administrare a infrastructurii Rutiere.

Răspunsul integral al CNAIR primit vineri pe adresa redacției:

Degradare apărută la partea carosabilă în zona sensului giratoriu – intersecție dintre DN1A și DN1 (Centura de Vest a Ploieștiului) a fost remediată prin lucrări de reparații izolate, totodată făcând precizarea că Secția de Drumuri Naționale Ploiești monitorizează permanent sectorul de drum menționat în articolul de presă de mai sus și execută ori de câte ori este necesar lucrări de reparații asfaltice, în vederea asigurării viabilității drumului.

Având în vedere condițiile atmosferice din ultima perioadă (precipitații, umiditate foarte ridicată) coroborat cu traficul intens și greu, la nivelul stratului de uzură pot apărea degradări care conduc la apariția a gropilor izolate, menționând că aceste degradări (izolate) sunt remediate în cel mai scurt timp.