Gropile nimănui din jurul Ploieștiului. Cine le asfaltează?

În ultimul an, starea drumurilor care înconjoară Ploieștiului a ajuns deplorabilă. CNAIR nu a făcut nicio investiție vizibilă prin care să fie crescută siguranța rutieră, iar șoferii au ajuns să se întrebe, pe bună dreptate, pentru ce plătesc taxele de drum.

Gropile din jurul Ploieștiului au ajuns ale nimănui pentru că, indiferent de administratorul drumului, fie că vorbim de CNAIR fie că vorbim de Consiliul Județean Prahova, au fost ignorate cu repetiție.

Nici Poliția Prahova, instituție în atribuțiile căreia intră sancționarea administratorilor drumurilor publice pentru pericolele din asfalt, nu pare că vrea să vadă ceea ce pentru șoferi a ajuns un adevărat chin.

Vă prezentăm astăzi două cratere care, deși au ajuns să fie cunoscute de mii de șoferi, sunt încă necunoscute autorităților responsabile de asfaltarea lor.

Intrarea în Parcul Industrial Ploiești

Breteaua de legătură dintre DN1 și DN72 nu a fost niciodată într-o stare excepțională. Din cauza traficului greu, asfaltul a fost mereu plin de gropi și denivelări.

Odată cu dezvoltarea Parcului Industrial Ploiești, aceasta a ajuns să preia sute de camioane zilnic, pe lângă miile de autoturisme aflate în tranzit.

Chiar dacă intrarea în Parcul Industrial Ploiești se face pe o stradă fără o denumire clară, această este „păzită” de două gropi istorice.

Adâncimea lor variază între 15 și 20 de centimetri, iar dimensiunile lor pot pune cu lejeritate în dificultate chiar și mașinile de off-road.

Aflate chiar la intersecția bretelei de legătură dintre DN1 – DN72 și Parcul Industrial Ploiești putem spune că cele două cratere au apărut sub „patronajul” Consiliului Județean Prahova.

Giratoriul de pe DN1, intrarea în Mitică Apostol

Intersecția dintre DN1A și DN1 (Centura de Vest a Ploieștiului) se face printr-un sens giratoriu amenajat cu mai bine de 15 ani în urmă. Utilitatea acestuia este incontestabilă, însă starea asfaltului din zona este jalnică.

Șoferii care circulă pe DN1A, la intrarea pe DN1 în zona cartierului Mitică Apostol, riscă să-și rupă la propriu roțile într-o groapă care a apărut în asfalt în urmă cu mai bine de șase luni.

Deși responsabilă de asfaltare este CNAIR, în tot acest timp, nicio autoritate nu a fost în stare să semnalizeze existența pericolului din asfalt.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere CNAIR, Consiliului Județean Prahova și Poliției Prahova.