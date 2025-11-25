Om contra robot – Meci de șah inedit în studioul Observatorul Prahovean

Premieră locală în lumea sportului minții, la Observatorul Prahovean LIVE. Antrenorul Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah Prahova, a jucat o partidă de șah cu robotul Sense!

- Publicitate -

Constantin Țurlea, antrenor, mentor și unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la dezvoltarea sportului minții în județ, a jucat o partidă de șah cu un robot antrenat de o inteligență artificială avansată.

”Confruntarea” dintre om și tehnologie a fost câștigată de ”mașină”.

- Publicitate -

Urmăriți înregistrarea emisiunii și implicit a partidei de șah aici: