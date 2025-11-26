Bătaie de joc: Podul de pe DN1A de la Blejoi nu este recepționat

Lucrările la infrastructura rutieră din județul Prahova par că sunt făcute în bătaie de joc. În timp ce șoferii pierd ore bune în trafic, ocolind porțiunea închisă de pe DN1 – Movila Vulpii, o altă palmă dată plătitorilor de taxe o reprezintă podul de pe DN1A, de la Blejoi.

Circulație închisă, apoi redeschisă și închisă din nou

Intrat în reparații anul acesta, inițial pe 23 aprilie, cu termen de finalizare pe 1 mai, podul a fost redeschis temporar din cauza ambuteiajelor apărute pe rutele ocolitoare, după doar două zile.

Observatorul Prahovean a publicat numeroase articole despre haosul apărut pe drumurile județene din jurul Ploieștiului, ca și în cazul situației de la Movila Vulpii.

În urma presiunii mediatice, autoritățile decis suspendarea lucrărilor si au redeschis podul de la Blejoi pe 25 aprilie.

Acesta a fost închis, din nou, în totalitate, pe 2 iunie, cu termen nou termen de finalizare: 20 iunie. Numai că, nici de această dată termenul nu a fost respectat.

În tot acest timp, mii de șoferi au fost deviați în fiecare zi, prin satele din jurul Ploieștiului, ambuteiaje fiind inclusiv la Bucov, pe DN1B.

Așa cum se întâmplă și în cazul lucrărilor de pe DN1, de la Movila Vulpii, la momentul respectiv situația a fost speculată inclusiv politic de aleșii locali, care au simțit nevoia să-și suflece mânecile și să anunțe finalizarea lucrărilor: 1 iulie 2025.

CNAIR: Podul nu a fost recepționat

Din 1 iulie 2025 se circulă, într-adevăr, pe podul peste râul Teleajen de la Blejoi, însă calitatea asfaltului este îndoielnică, șoferii reclamând apariția unor denivelări.

În acest context, Observatorul Prahovean a solicitat CNAIR detalii cu privire la stadiul investiției și așa am aflat că, la aproape șase luni de la deschiderea circulației, că lucrarea nu este recepționată. Motivul? Investiția nu este finalizată.

„Având în vedere că lucrările aferente obiectivului „Lucrări de reparații curente la pod pe DN 1A, km 90+086 peste Teleajen la Blejoi” nu sunt finalizate, recepția la terminarea lucrărilor nu s-a realizat”, a răspuns CNAIR la una dintre întrebările transmise de Observatorul Prahovean.

Lucrări în bătaie de joc pe banii plătitorilor de taxe

Mai mult, de la începutul derulării proiectului de investiții, au fost constatate o serie de probleme tehnice confirmate de CNAIR.

„În urma verificărilor efectuate în teren de către antreprenorul SC RACOS TEAM CONCRET CONSULT SRL (ce se ocupă de serviciile de consultanță și dirigenție) au fost constatate neconformități la nivel de suprastructură, cât și infrastructură:

LA CONSOLA TROTUARULUI:

– suprafața de beton armat nu este uniformă în urma execuției procedurii de demolare și reconstruire consolă – se impune realizarea procedurii de execuție conform proiectului tehnic;

– bordurile din granit tip 10×20 sunt pozate – măsura ce se impune este chituirea acestora conform prevederilor proiectului tehnic;

– stratul de mixtură asfaltică tip BA8 nu este asternut la cotele și dimensiunile din proiect. Suprafața prezintă degradări – măsura impusă este remedierea stratului de mixtură asfaltică;

– parapetul direcțional tip H4B din oțel zincat nu este finalizat – se impune montarea acestuia conform prevederilor din proiectul tehnic;

– gurile de scurgere și tuburile prelungitoare nu sunt finalizate – se impune finalizarea execuției lucrărilor conform prevederilor proiectului tehnic;

– prelungirea rosturilor de dilatație nu este finalizată – se impune finalizarea categoriilor de lucrări pentru a nu pune în pericol circulația pietonală. În prezent, semnalizarea nu este corespunzătoare;

– aripa din beton prezintă fisuri, iar cofrajul nu este scos din rosturile de dilatație – se impune refacerea stratului din beton;

–la sferturile de con nu sunt finalizate lucrările de execuție – se impune finalizarea categoriilor de lucrări conform prevederilor proiectului tehnic.

LA REFACEREA CĂII DE POD:

– stratul de beton asfaltic tip MAS 16 prezintă degradări – este necesară remedierea stratului și colmatarea zonelor;

– lucrările de cămășuire, reparații locale și la aparatele de reazem nu sunt realizate conform prevederilor proiectului tehnic – se impune realizarea procedurii de execuție conform proiectului tehnic;

– protecția infrastructurii podului cu anrocamente nu este realizată – se impune de urgență debarasarea zonei de resturile din beton și realizarea procedurii de execuție conform prevederilor proiectului tehnic;

– dalele de racordare din dreptul zonelor de acces pietonal nu sunt realizate conform prevederilor proiectului tehnic – se impune realizarea procedurii de execuție conform proiectului tehnic;

– pe zona de refacere a spațiilor verzi sunt depozitate materiale de construcții respectiv deșeuri – conform prevederilor proiectului tehnic acestea trebuie amenajate. Se impune de urgență realizarea categoriilor de lucrări și curățarea amplasamentului;

– drumul de acces din cadrul proiectului este realizat cu resturi menajere din materiale de construcții – se impune de urgență curățarea amplasamentului de toate deșeurile rezultate din materiale de construcții și refacerea acestuia conform prevederilor proiectului tehnic.

CNAIR prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București (DRDP București), cât și SC RACOS TEAM CONCRET CONSULT SRL au notificat constructorul lucrării în vederea remedierii tuturor neconformităților constatate și respectarea normelor de calitate conform soluției proiectate”, au mai precizat reprezentanții CNAIR

Pe perioada desfășurării lucrărilor, constructorul a fost sancționat de Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda de Mediu Prahova , Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova și IPJ Prahova

Ce înseamnă „lucrări nerecepționate”?

Deși podul de pe DN1A de la Blejoi este deschis circulației din 1 iulie, situația rămâne gravă: lucrarea nu este recepționată pentru că nu este finalizată, după cum recunoaște chiar CNAIR.

Practic, traficul se desfășoară pe o structură aflată încă în șantier, cu numeroase neconformități constatate la suprastructură, infrastructură, asfalt și elementele de siguranță.

Circulația pe un pod nerecepționat înseamnă că acesta nu a trecut testele finale de calitate și siguranță, nu a fost predat oficial beneficiarului și se află în continuare în responsabilitatea constructorului. În asemenea situații, șoferii sunt expuși unor riscuri precum:

degradări rapide ale asfaltului sau denivelări care pot afecta stabilitatea mașinii;

elemente incomplete de siguranță (parapeți, rosturi, guri de scurgere) care pot crea pericole în trafic;

eventuale vicii ascunse nedepistate încă, ce pot duce la deteriorări accelerate ale structurii;

responsabilitate neclară în caz de incidente, pentru că podul nu a trecut prin recepția tehnică obligatorie.

În concluzie, deschiderea traficului înainte de recepție este o măsură temporară luată de autorități pentru fluidizarea circulației, nu și o confirmare a faptului că lucrarea este executată corect sau încheiată.