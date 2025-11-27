Amenzi, la Câmpina, pentru uscarea rufelor pe sârmă, la vedere

Uscarea rufelor pe sârmă, în afara balconului, ori pe suporturi amplasate pe domeniul public, poate aduce amenzi de până la 2000 de lei pentru persoanele fizice și până la 2500 de lei pentru cele juridice. Se întâmplă la Câmpina, unde, potrivit noului regulament de gospodărire, este interzisă și scuturarea covoarelor de la fereastră sau de pe balcon.

Așadar, câmpinenii care locuiesc la bloc trebuie să fie atenți unde își usucă rufele. Autoritățile locale, prin intermediul Poliției Locale, au început să monitorizeze acest aspect al vieții cotidiene. Oamenii au găsit afișe lipite la intrările în blocuri, prin care sunt avertizați că pot fi sancționați dacă continuă să-și usuce hainele în exteriorul balconului.

O primă notificare a fost deja trimisă locuitorilor de pe Aleea Margaretei.

„Ca urmare a verificărilor efectuate de Poliția Locală pe Aleea Margaretei, unde au fost identificate suporturi de uscare rufe pe domeniul public, în spatele platformei de colectare deșeuri, vă informăm că, în conformitate cu prevederile pct. 34 din Anexa HCL nr. 133/2025 – Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Câmpina, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, „montarea suporturilor de uscat rufe în afara balcoanelor, pe exteriorul blocului de locuințe și pe clădirile aflate la frontul străzii, montarea suporturilor pe domeniul public/privat al municipiul Câmpina, precum și expunerea rufelor pe acestea” constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 1.000 până la 2.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.500 lei până la 2.500 lei pentru persoanele juridice”.

Hotărârea aprobată de către Consiliul Local, mai prevede, printre altele, și faptul că este interzis „scuturatul covoarelor sau altor obiecte de la ferestrele/balconul imobilului, căutarea în recipientele pentru gunoi, ori răsturnarea lor, împrăştierea deșeurilor în scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice altă natură, ori folosirea apei din cişmele, puţuri, fântâni publice şi bazinele fântânilor arteziene pentru spălarea vehiculelor sau în alte scopuri”.

Întregul regulament poate fi citit AICI.