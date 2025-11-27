Hidroelectrica a dat curent electric gratis unor firme de partid și biserici

Potrivit unei investigații Recorder, Hidroelectrica a furnizat ani de zile energie electrică gratis unor societăți comerciale și instituții religioase. Compania, cu capital majoritar de stat, avea contracte încheiate cu acestea dar nu elibera facturi și nu încasa bani. Descoperirea a fost făcută în timpul unui control de rutină al Curții de Conturi, scrie sursa citată.

Mai exact, inspectorii Curții de Conturi au aflat că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deși primea lunar situația pentru fiecare loc de consum.

Raportul Curții a fost întocmit în iulie 2022, dar plângerea penală a fost formulată în octombrie 2023. Paguba estimată este de aproape 2 milioane de euro.

Cine a beneficiat de curent gratis de la Hidroelectrica

Gerom Internațional SRL (companie legată de fostul prefect de Hunedoara, Aurel Serafinceanu)

Valdo Forest Industries SRL (controlată din umbră de consilierul local PNL Constantin Dogariu)

NGM Leonard SRL (legată de fostul consilier local PDL Leonard Rusu)

ArcelorMittal

Romaero

Mitropolia Moldovei și Bucovinei,

Mănăstirile Secu și Suzana

Parohia Buna Vestire Bellu din București

…și lista continuă

O firmă a unui apropiat al ministrului Energiei, Virgil Popescu, în topul firmelor care au primit curent gratis

Aceasta este Aurora Trust SA, controlată direct sau prin intermediul familiei, de Iuliu Alin Udriște, vicepreședinte PNL Mehedinți, ex-parlamentar PNL, apropiat de fostul ministru al Energiei Virgil Popescu.

Firma era deja în insolvență în ianuarie 2018, când a semnat un contract de furnizare a energiei electrice cu Hidroelectrica. Teoretic, nu putea.

Un an mai târziu, în 2019, înregistra deja o datorie de peste 400.000 de lei către compania cu capital majoritar de stat, care a emis un preaviz de deconectare. Aurora Trust SA a contestat în instanță decizia de întrerupere a furnizării curentului, dar a pierdut. La acel moment, Udriște era președinte al Consiliului de Administrație și director general la Aurora Trust SA, dar și consilier județean PNL.

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit, la controlul din 2022, că Hidroelectrica nu numai că nu a întrerupt furnizarea, dar a continuat să livreze energie electrică fără să emită facturi, scriu jurnaliștii de la Recorder.

Vezi întreaga investigație Recorder aici.