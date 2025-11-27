Comasarea Spitalului CFR: „Varianta nu se bucură de sprijinul comunității”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a anunțat, în urmă cu aproape două săptămâni, că Spitalul CFR va deveni secție exterioară a Spitalului Județean. „Până în acest moment, reacțiile din spațiul public, inclusiv o petiție semnată de peste 3.000 de ploieșteni și numeroase comentarii critice, arată fără echivoc că această variantă nu se bucură de sprijinul comunității”, susține consilierul local Raluca Dumitru (Mișcarea Noi, Ploieștenii).

- Publicitate -

În urmă cu două săptămâni, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) anunța, în cadrul unei conferință de presă, comasarea unităților medicale din Ploiești, sub umbrela Spitalului Județean. (Detalii AICI).

Mai mult, la acea dată, ministrul susținea că Spitalul CFR va deveni secție exterioară a Spitalului Județean.

- Publicitate -

Mișcarea Noi, Ploieștenii consideră că „înainte de orice propunere, ministrul Sănătății ar fi trebuit să discute cu medicii, cu pacienții și cu ploieștenii”.

„În ceea ce privește situația Spitalului CFR, consider că domnul ministru ar fi trebuit să consulte comunitatea locală, cadrele medicale și pacienții înainte de a avansa această propunere.

Este esențial ca Ministerul Sănătății să prezinte public un plan clar, pentru ca ploieștenii și personalul medical să știe exact ce urmează să se întâmple și care sunt beneficiile acestor modificări.

- Publicitate -

Până în acest moment, reacțiile din spațiul public, inclusiv o petiție semnată de peste 3.000 de ploieșteni și numeroase comentarii critice, arată fără echivoc că această variantă nu se bucură de sprijinul comunității”, a susținut consilierul local Raluca Dumitru (Mișcarea Noi, Ploieștenii).

Petiție online, împotriva comasării Spitalului CFR

Reamintim faptul că, la nivel local, conferențiarul universitar Mihai Apostolache a demarat o campanie pentru ca spitalul CFR Ploiești să nu devină secție exterioară a spitalului județean de urgență.

Petiția lansată, care are drept scop menținerea Spitalului CFR ca unitate medical de sine stătătoare, a strâns până acum 3.200 de semnături. Petiția poate fi semnată AICI.