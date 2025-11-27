Indicatoare rutiere verzi pe mai multe drumuri europene

Pe drumurile din mai multe țări europene au început să apară indicatoarele rutiere cu chenar verde. Sunt, de fapt, niște indicatoare consultative al căror rol este acela de a sugera șoferilor adaptarea unei vteze corespunzătoare în zone considerate sensibile sau cu risc ridicat.

În Regatul Unit, Franța și Spania, indicatoarele numite „green signs” sunt deja sunt vizibile în diverse zone urbane și rezidențiale. Ele au fost montate în apropierea școlilor, spitalelor, zonelor rezidențiale, dar și în apropierea șantierelor sau pe proprietăți private aflate lângă drumurile publice, notează gandul.ro.

În Franța, indicatoarele verzi folosite experimental în anumite localități, în special în zone urbane cu trafic pietonal intens, iar în n Spania au fost adoptate la nivel local ca instrument educativ pentru promovarea unei conduite prudente în „zonele liniștite” și în cartierele rezidențiale. În Italia, însă, nu există recunoaștere legală pentru o astfel de semnalizare, iar impelmentarea ar necesita o revizuire a Codului Rutier.

„Green signs”, indicatoarele verzi, au fost introduse pentru: