Indicatoare rutiere verzi pe mai multe drumuri europene

Pe drumurile din mai multe țări europene au început să apară indicatoarele rutiere cu chenar verde. Sunt, de fapt, niște indicatoare consultative al căror rol este acela de a sugera șoferilor adaptarea unei vteze corespunzătoare în zone considerate sensibile sau cu risc ridicat.
În Regatul Unit, Franța și Spania, indicatoarele numite „green signs” sunt deja sunt vizibile în diverse zone urbane și rezidențiale. Ele au fost montate în apropierea școlilor, spitalelor, zonelor rezidențiale, dar și în apropierea șantierelor sau pe proprietăți private aflate lângă drumurile publice, notează gandul.ro.
În Franța, indicatoarele verzi folosite experimental în anumite localități, în special în zone urbane cu trafic pietonal intens, iar în n Spania au fost adoptate la nivel local ca instrument educativ pentru promovarea unei conduite prudente în „zonele liniștite” și în cartierele rezidențiale. În Italia, însă, nu există recunoaștere legală pentru o astfel de semnalizare, iar impelmentarea ar necesita o revizuire a Codului Rutier.
„Green signs”, indicatoarele verzi, au fost introduse pentru:
- a indica o viteză recomandată (de exemplu 32 km/h în Regatul Unit sau 20 km/h în alte țări)
- a atrage atenția șoferilor asupra unor situații mai sensibile
- a încuraja o conducere mai prudentă fără sancțiuni asociate limitelor oficiale.
abia astept sa ajunga si pe strazile noastre, ca sigur culoarea verde o sa mai reduca din accidentele cauzate de aurolacii cu benve care omoara mame cu copii pe trecerile de pietoni.
Nu NUMAI indicatoarele descurajează contravențiile și infracțiunile rutiere.
Educația, inclusiv cea rutieră, și „biciul/pedepsele” mari, frica de legislație ajută să reducă numărul lor.