Cât costă și cât durează demolarea fostului cinema din Câmpina

Fostul cinematograf Central din Câmpina va fi pus la pământ. Patru firme au depus oferte pentru demolarea construcției, devenită ruină și pericol pentru trecători, asta după ce, ani de zile, a fost adăpost pentru oamenii străzii.

Cioburi, grămezi de moloz, resturi de grinzi, cuie, dar și „urme” lăsate de cei care și-au făcut culcuș în interiorul clădirii, asta până la „protejarea” imobilului aflat în imediata apropiere a Spitalului Municipal, cu niște bucați de lemn menite să …interzică accesul.

Bucăți de mobilier, scaune rupte, uși smulse cu niște cuie imense și ruginite pe ele, haine aruncate de-a valma, documente ale celor care și-au încercat norocul într-ale afacerilor pe aici, doze de bere, resturi de alimente mucegăite, pahare și farfurii sparte, dar și seringi.

Asta găseai în interior, dacă te aventurai, până ca tot ceea ce înseamnă căi de intrare să fie „căptușite” cu niște bucăți de lemn.

La exterior, clădirea fostului cinema al Câmpinei e, de ani de zile, doar o clădire tristă, cu un acoperiș care stă să cadă și din care au început să iasă buruieni. Un risc, practic, pentru toți cei care trec prin zonă.

După ce s-a ajuns la concluzia că fostul cinema din Câmpina, poziționat pe o suprafață de 896 metri pătrați, trebuie demolat, în urma procedurii de achiziție publică lansată de autorități pentru execuția lucrărilor de desființare, patru operatorii economici au depus oferte.

Valoarea estimată a contractului este de 728.979,26 lei fără TVA, iar termenul de execuție al lucrărilor este stabilit la șase luni, existând posibilitatea de prelungire. Lucrările vor putea începe după semnarea contractului de execuție.

Pe locul fostului cineamtograf, cel mai probabil va fi amenajată o parcare.