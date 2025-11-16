- Publicitate -
Val de aer rece la Ploiești. Când revin ploile

Autor: Roxana Tănase
Vremea se răcește de la mijlocul săptămânii viitoare, iar la Ploiești vom avea parte de un nou val de ploi. La munte, precipitațiile se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare.

Vremea se încălzește, luni, la Ploiești. Mercurul în termometre va urca la 17… 18 grade Celsius, iar temperatura minimă va fi de 7 grade Celsius.

Treptat, începând de miercuri, se va înregistra un nou episod cu vreme rece, ceață, condiții de burniță, dar și ploi.

Temperatura maximă nu va depăși 7 grade Celsius. Spre sfârșitul săptămânii, temperatura se va situa la 13… 14 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, la altitudini de 2.000 de metri, temperatura maximă va fi de 9 – 10 grade Celsius, cu câteva grade mai mult față de alte zone.

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de inversiune termică, aduce temperaturi mai mici în zonele joase și temperaturi mai mari în zonele înalte.

Vremea bună nu se va menține, însă, pentru multă timp la munte. Treptat, începând de miercuri, temperatura maximă va ajunge la 2 grade Celsius. Precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

