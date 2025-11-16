Acuzații grave ale ministrului Sănătății împotriva primarului Ploieștiului. Reacția edilului

Aflat în vizită în spitalele din Ploiești, ministrul Sănătății (PSD), Alexandru Rogobete, a lansat un atac la adresa primarului Mihai Polițeanu (independent). Reacția edilului a fost pe măsură.

După o vizită la spitalul de pediatrie din Ploiești, administrat de primărie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că unitatea sanitară nu poate utiliza unele echipamente performante din cauza lipsei unui transformator electric, care să asigure suficientă putere.

Ministrul Sănătății: echipamente medicale performante nu pot fi folosite

„Am finalizat şi am investit de la Ministerul Sănătăţii bani grei în Spitalul de Pediatrie din Ploieşti. Echipamentele nu pot fi folosite nici astăzi pentru că de un an de zile primăria nu este în stare să instaleze un transformator electric în curtea spitalului. (…) Spitalul de pediatrie va fi sprijinit din partea ministeriului cu echipamentele de care mi-au nevoie pentru a completa zona de ATI şi de bloc operator.

De fapt, dacă domnul primar are nevoie de sprijin în instalarea transformatorului, pot să vin şi eu personal să îl ajut, ţinând cont că într-un an de zile nu a reuşit să finalizeze documentaţia, care este simplă, vă spun din experienţă, pentru că am făcut-o pe la vreo 20 de spitale până acum”, a declarat Rogobete.

”De un an se așteaptă transformatorul”

Ministrul a precizat că este vorba de echipamente medicale achiziţionate prin fonduri europene (PNRR) şi care au fost testate, dar care nu pot fi folosite la capacitate maximă.

”De un an de zile se așteaptă ca un transformator să fie instalat de către ordonatorul principal de credite şi de către proprietarul spitalului, adică primăria municipiului Ploieşti (..) Eu nu dau vinovat. Eu vă spun că de un an de zile nu pot utiliza echipamentele achiziţionate din bani europeni, pentru că autoritatea locală care răspunde de spital nu a găsit o soluţie”, a declarat în conferință de presă ministrul PSD.

Reacția primarului Polițeanu

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat:

”Spitalul de pediatrie a obținut ATR în decembrie 2024 cu o soluție complexă foarte costisitoare și greu de realizat,discuțiile purtate au fost pentru realizarea lucrărilor de către spital din excedentul bugetar.

Ulterior, deoarece spitalul nu a reușit să facă lucrarea a solicitat ajutorul primăriei.

Primăria a depus la electrica solicitare pentru obținere ATR în nume propriu, in calitate de investitor. La sugestia SC Electrica prin fișa de soluție s a propus o variantă mult mai eficientă și avantajoasă economic (scurtare traseu cu aprox 500 metri) prin racordare la un noul post trafo din curtea societății Apa Nova.

Această soluție se putea implementa numai cu acordul scris al Apei Nova, acord obținut în aprilie 2025 după recepționarea postului trafo de către Electrica.

După aprobarea bugetului și emiterea ATR -aviz tehnic de racordare de către electrica s a demarat procedura de achiziție a SF. S-a întocmit SF și s a aprobat în luna august prin HCL.

Ulterior, s-a întocmit caietul de sarcini și s-a demarat procedura de achiziție pentru proiectare și execuție. Acum ne aflăm în perioada de achiziție.

Domnul ministru îmi știe numărul de telefon. Ar putea sa ma sune înainte sa vorbească despre ce nu știe”.