Tricolorii, înfrângere cu Bosnia. Cu cine poate juca România barajul 

România a pierdut în deplasare, scor 1-3, meciul decisiv cu Bosnia pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor fi în urna 4 a tragerii la sorți pentru barajul UEFA spre turneul final de anul viitor prin parcursul din Liga Națiunilor.

Tricolorii au condus la pauză prin Daniel Bîrligea, însă au fost egalați rapid după pauză și, după eliminarea lui Denis Drăguș, la doar 3 minute de la intrarea sa pe teren, au mai primit două goluri.

În urma acestui rezultat, România va juca în play-off-ul pentru Mondial din martie 2026 însă prin parcursul din Liga Națiunilor.

Potrivit FRF, la tragerea la sorți care va avea loc joi, 20 noiembrie, la Zurich, cu începere de la 14:00, ora României, tricolorii vor fi în urna 4, ultima în care se vor regăsi cele 16 naționale prezente în această fază a calificărilor.

Structura barajului pentru CM 2026

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), și din rândul câștigătoarelor de grupe Nations League (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe, cu tricolorii în această ultimă categorie.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manșă și se va încheia cu o finală tot într-o singură manșă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorți.

Din urna 4, România avea avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, și va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

Ultimele meciuri din preliminarii clarifică potențialii adversari

Componența urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026. La momentul încheierii partidei Bosnia-Herțegovina – România 1-3, posibilii adversari pentru noi din urna 1 sunt:

Italia –1.717 coeficient FIFA

Turcia – 1.570

Polonia – 1.523

Ungaria – 1.504

Partidele jucate duminică, luni și marți, în intervalul 16-18 noiembrie, ultimele din grupe, pot schimba însă această configurație, la fel cum ea va fi influențată și de modificarea coeficienților FIFA în urma rezultatelor din ultima lună, existând la momentul analizei (sâmbătă seară) posibilitatea să apară în urna 1 naționale precum Germania, Danemarca, Ucraina sau Țara Galilor.