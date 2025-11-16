Bloc din Ploiești, lăsat fără gaze. Explicația Distrigaz

86 de apartamente dintr-un bloc cu 10 etaje de pe strada Sabinelor din Ploiești nu mai sunt conectate la rețeaua de gaze de trei zile. Decizia aparține Distrigaz, în urma unei sesizări privind o scurgere de gaze.

Locatarii blocului susțin că măsura este una abuzivă, în condițiile în care ei nu au sesizat vreo scurgere de gaze. Pentru a avea din nou acces la această utilitate trebuie să găsească, prin intermeidul asociației de proprietari, o firmă acreditată ANRE care să facă din nou revizia.

Observatorul Prahovean a publicat în exclusivitate cazul aici: Un bloc din Ploiești a rămas fără gaze. ”Noi nu am simțit miros!”

Locatar: ”Nu avem cu ce să ne încălzim și găti, nu avem apă caldă”

Oamenii sunt indignați pentru că nu mai au cu ce să gătească, iar cei care au centrale de apartament se încălzesc acum cu radiatoare electrice.

”Sunt locatar în blocul cu 10 etaje, strada Sabinelor, nr 2. Ceea ce se întâmplă este inadmisibil. Să rămânem fără gaze o perioada atât de lungă este bătaie de joc. Am făcut revizia la gaze, au fost schimbate contoarele, dar ce credeți, nu au fost noi, ci reutilizate. Acest lucru mi-a fost relatat de cel care l-a schimbat.

Eu sunt de acord că, poate, este o problemă, dar trebuie remediată cât mai repede și pe cheltuiala Distrigaz, nu cu firme particulare. Din zvonuri, suma pe care trebuie să o achităm este de 1500 lei de apartament. Eu intenționez să dau în judecată Distrigaz.

Știți cum stam? Cu o aerotermă pe care o plimbăm prin toată casa, nu am cum să gătesc, nu am apă caldă, în condițiile în care mergem la serviciu, iar copiii la școală. Majoritatea locatarilor sunt oameni bătrâni, bolnavi și cu pensii de mizerie” ne-a transmis un cititor care locuiește în blocul respectiv.

Explicația Distrigaz: ”măsură de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare”

La solicitarea redacției noastre, reprezentanții Distrigaz au transmis următorul punct de vedere:

”În data de 14.11.2025, în urma apelului la Centrul de Apeluri si Depanaj, la care s-a reclamat prezenta unui miros de gaz pe casa scării, un agent de intervenție Distrigaz Sud Retele s-a deplasat pe strada Sabinelor nr. 2, bloc 2, din Ploiești.

Aici, în urma verificărilor efectuate, s-au constatat pierderi de gaze pe instalația de utilizare comună și ca măsură de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare, s-a sistat alimentarea cu gaze naturale din robinetul de branșament, s-a sigilat, blindat și s-a ridicat regulatorul.

În urma acestei măsuri, au fost afectați 86 de consumatori casnici din localitatea Ploiești, str. Sabinelor, nr. 2, blocul 2, scările A si B.

Masurile adoptate au fost luate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și au avut ca scop asigurarea utilizării în condiții de siguranță a gazelor naturale și protejarea vieții cetățenilor.

Distrigaz Sud Retele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalațiilor de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația de utilizare comună și/sau individuală aparține consumatorilor și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementarilor elaborate și aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentarii cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a consumatorilor afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către consumatori, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor si efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare și transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic precum si solicitarea de reluare a alimentarii”.