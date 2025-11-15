Un bloc din Ploiești a rămas fără gaze. ”Noi nu am simțit miros!”

88 de apartamente dintr-un bloc din Ploiești au rămas fără gaze începând de vineri, 14 noiembrie. Un locatar ne-a povestit ce s-a întâmplat.

- Publicitate -

”Distrigaz ne-a lăsat fără gaze vineri seară. Au zis că au primit o informație că ar fi o scurgere de gaze la un apartament, dar în procesul verbal scrie că este vorba de casa scării. Ne-au spus că trebuie să facem revizia cu o firmă particulară (n.r. acreditată de ANRE), deși noi plătim deja ultima revizie în facturi. Până atunci, ne-au zic că ei nu pot face nimic” ne-a transmis proprietara unui apartament din blocul cu zece etaje de pe strada Sabinelor nr.2.

Ploieșteanca susține că s-au schimbat contoarele recent și că de atunci nu ar fi sesizat cineva vreo scurgere de gaze pe casa scării.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Distrigaz.

Reamintim că, într-o situație similară se află alte zeci de locatari dintr-un bloc din Vălenii de Munte.