- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Un bloc din Ploiești a rămas fără gaze. ”Noi nu am simțit miros!”

Marius Nica
Autor: Marius Nica
anunt distrigaz

88 de apartamente dintr-un bloc din Ploiești au rămas fără gaze începând de vineri, 14 noiembrie. Un locatar ne-a povestit ce s-a întâmplat. 

- Publicitate -

”Distrigaz ne-a lăsat fără gaze vineri seară. Au zis că au primit o informație că ar fi o scurgere de gaze la un apartament, dar în procesul verbal scrie că este vorba de casa scării. Ne-au spus că trebuie să facem revizia cu o firmă particulară (n.r.  acreditată de ANRE), deși noi plătim deja ultima revizie în facturi. Până atunci, ne-au zic că ei nu pot face nimic” ne-a transmis proprietara unui apartament din blocul cu zece etaje de pe strada Sabinelor nr.2.

Ploieșteanca susține că s-au schimbat contoarele recent și că de atunci nu ar fi sesizat cineva vreo scurgere de gaze pe casa scării.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Distrigaz.

Reamintim că, într-o situație similară se află alte zeci de locatari dintr-un bloc din Vălenii de Munte.

Efectul Rahova: Un bloc cu 84 de apartamente, din Vălenii de Munte, fără gaze

 

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Voxpublica

Cine-i face dreptate lui Paul, tânărul ucis pe trecerea de pietoni din Câmpina?

Luiza Toboc Luiza Toboc -
În 2022, Paul Dragomir, un adolescent din Câmpina, era...

Tu primești pensie specială, ca să îți faci meseria pentru care ai oricum salariu?

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Halucinanta plângere penală formulată de CSM împotriva vicepremierului Oana...

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -