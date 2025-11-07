- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Mai multe zone din Ploiești au rămas fără gaze. ”Nu ne-a anunțat nimeni!”

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Zeci de ploieșteni, care locuiesc pe străzile Carpenului, Neagoe Basarab, Ștefan Greceanu, Pielari, Taninului, Matei Basarab s-au trezit în această dimineață fără gaze naturale.

- Publicitate -

UPDATE Avarie Distrigaz în Ploiești. Zonele afectate

Știrea inițială:

”Eu locuiesc pe strada Carpenului și am rămas fără gaze. Nu ne-a anunțat nimeni dacă este vreo avarie. Nici vecinii nu au gaze, deci este o problemă în toată zona” ne-a transmis un cititor.

- Publicitate -

Oamenii sunt îngrijorați că în cazul celor care se încălzesc cu sobe pe gaze ar putea fi expuși unui pericol real de explozie.

La dispeceratul Primăriei Ploiești au fost înregistrate mai multe sesizări pe această temă, însă nu au avut o explicație.

Conducerea RASP a transmis că autoritățile locale nu au fost informate de furnizorul de gaze dacă se execută lucrări în zonele afectate sau este vorba de o avarie.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a fost informată de Distrigaz despre o oprire accidentală a alimentării cu gaze până la ora 15:30. Sunt afectați locuitorii de pe străzile Pielari, Carpenului, Finta, Robănești, Aleea Chimiei, Meridianului și Stefan Greceanu.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -