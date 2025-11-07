Avarie Distrigaz în Ploiești. Zonele afectate

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Mai multe zone din Ploiești au rămas fără gaze. ”Nu ne-a anunțat nimeni!” , la solicitarea redacției noastre, Distrigaz Sud Rețele a transmis că a fost vorba de o problemă tehnică.

- Publicitate -

”Ca urmare a unei disfuncționalități depistate la o vană din cadrul sistemului de distribuție amplasat pe strada Toma Ionescu, din localitatea Ploiești, județul Prahova, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 7 noiembrie 2025, începând cu ora 09:45” este mesajul operatorului.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 2.748 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile: 1 Mai, Apelor, Nicolae Bălcescu, Gheorghe Barițiu, Sublocotenent Erou Bascovici Dumitru, Buzăului, Căprioarei, Carpenului, Chimiei, Paul Constantinescu, Cornățel, George Coșbuc, Ion Creangă, Doaga, Gheorghe Doja, Finta, Ștefan Greceanu, Profesor Grigore Ion, Iașului, Ionescu Toma, Italiană, Juniorilor, Lăptari, Latină, Lebedei, General Magheru, Meșterul Manole, Matei Basarab, Meridiane, Muncii, Nămoloasa, Neagoe Basarab, Neajlov, Pictor Negulici, Oborului, Păltiniș, Pielari, Poștei, Praga, Privighetorii, Ramurei, Războieni, Robănești, Romană, Romulus, Rovine, Rozelor, Schiorilor, Sighet, Sportului, Stadionului, Taninului, Teiuș, Timișului, George Topârceanu, Trâmbiței, Ecaterina Varga, Alexandru Vlahuță și Vlaicu Vodă, din localitatea Ploiești, județul Prahova.

- Publicitate -

Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2025, în jurul orei 16:30.

”După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere” este mesajul transmis de Distrigaz.