Pod prăbușit în China la câteva luni de la inaugurare – VIDEO

Un pod din sud-vestul Chinei, în provincia Sichuan, s-a prăbușit marți, 11 noiembrie 2025. Acesta, potrivit presei internaționale, era recent inaugurat. Nu au existat victime.

Podul Hongqi, lung de 758 de metri, și traversat de autostrada națională 317, care face legătura cu Tibetul, s-a rupt în bucăți. Acestea au căzut producând un imens nor de praf, după ce în relieful montan adiacent au apărut deformări ce au precedat o alunecare de teren.

Autoritățile locale din orașul Maerkang au confirmat că o porțiune a podului Hongqi, care se întinde pe 758 de metri de-a lungul unei autostrăzi naționale care leagă centrul Chinei de Tibet, a cedat marți după-amiază.

Încă de luni, 10 noiembrie, autoritățile locale au identificat riscuri, prin prezența unor fisuri în stâlpii de susținere ai podului. Acestea au luat decizia de a evacua vehiculele de pe pod și de a-l închide circulației.

Pentru că măsurile preventive au fost luate din timp, prăbușirea construcției nu s-a soldat cu victime.

Autoritățile nu au înaintat încă un termen de redeschidere a autostrăzii 317, care face legătura cu Tibet. În prezent, cei care trebuie să traverseze zona, trebuie să găsească rute ocolitoare.

Prăbușirea bruscă a unei noi structuri a stârnit îngrijorări cu privire la standardele de construcție pe termen lung, în special în provinciile vestice ale Chinei, unde proiectele majore de transport traversează adesea teren instabil.

Deși nu există încă dovezi ale unor defecte de construcție la Podul Hongqi, incidentul are loc la doar câteva luni după o altă defecțiune de mare amploare. În august, un pod feroviar aflat în construcție în provincia Qinghai s-a prăbușit în timpul unei operațiuni de tensionare a cablurilor, ucigând cel puțin 12 muncitori și lăsând alți patru dispăruți.