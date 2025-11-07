Efectul Rahova: Un bloc cu 84 de apartamente, din Vălenii de Munte, fără gaze

Explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți, are efecte pe termen lung.

Un bloc din zona centrală a orașului Vălenii de Munte, cu 84 de apartamente, a rămas fără gaze de două săptămâni după ce un locatar a sunat la Distrigaz pentru că a resimțit un miros specific unei avarii.

Un bloc lăsat fără gaze

De două săptămâni, 84 de familii din Vălenii de Munte gătesc la plite electrice și se încălzesc la radiatoare pe curent după ce Distrigaz a sistat furnizarea gazelor naturale. Decizia a fost luată după ce un locatar a sesizat un miros de gaze și a anunțat operatorul. Într-o situație similară s-a aflat, recent, un alt bloc din Ploiești (detalii AICI)

După numeroase căutări, asociația de proprietari a reușit să găsească o firmă acreditată de ANRE pentru a face revizia necesară reluării furnizării cu gaze a imobilului.

Administrator: ”Abia am găsit o firmă”

”Am sunat la foarte multe firme. Unele au zis că sunt foarte ocupate, altele ne-au refuzat de teamă că nu plătim. Abia am reușit să convingem o societate acreditată de ANRE să înceapă revizia. Până acum au rezolvat o scară din cinci, mai e mult de muncă. Între timp, ne descurcăm cum putem. E frig în apartamente, ne încălzim la calorifere electrice dar suntem cu ochii pe contoare” susține administratorul blocului.

Acum, unii locatari se tem că vor avea de plătit sume foarte mari de bani pentru serviciile prestate de firma respectivă.

Locatar: ”Cum să dăm 1500 de lei?!”

”Ni s-a spus să dăm o primă tranșă și după rezolvarea problemei să achităm diferența până la 1500 de lei de apartament. Mi se pare o sumă exagerat de mare, mai ales că sunt multe apartamente, iar până acum, pe scara mea, nu s-a întâmplat nimic” ne-a sesizat un locatar din blocul respectiv.

În replică administratorul de bloc susține că avansul a fost de numai 50 de lei și că firma va emite pentru fiecare apartament în parte factura aferentă reviziei, în funcție de materialele și manopera folosite până la finalizarea lucrărilor.

Acest caz nu este singular, firmele acreditate de ANRE să intervină în caz de scurgeri de gaze fiind depășite de solicitări. Iar multe dintre acestea au profitat de situație și au majorat tarifele.

Reamintim că, astăzi, peste 2000 de ploieșteni au rămas fără gaze în urma unei avarii. Detalii aici: Avarie Distrigaz în Ploiești. Zonele afectate