Lista investițiilor din Prahova care primesc în continuare finanțare prin PNRR

Autor: Roxana Tănase
lucrari PNRR
Foto sursă: Facebook - Ministerul Dezvoltării

Zeci de investiții derulate de primării din Prahova vor beneficia, în continuare, de finanțare prin PNRR. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Este vorba de finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuție, la nivel național, în valoare de 26 de miliarde de lei.

Pe lista publicată de Ministerul Dezvoltării figurează zeci de investiții derulate de autoritățile locale din Prahova.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că este vorba de asigurarea finanțării investițiilor care aveau ordine de începere a execuției lucrărilor la data de 19 august 2025.

Listă contracte de finanțare prin PNRR

  • Îmbunărățire Eficiență Energetică Școala Gimnazială Baba Ana, comuna Baba Ana
  • Consolidare Cămin Cultural Baba Ana, comuna Baba Ana
  • Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Breaza
  • Renovare energetică pentru blocurile de locuințe din Câmpina
  • Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale (blocuri) din Cornu

 

  • Consolidare și eficientizare sală de festivități Drajna de Jos, comuna Drajna
  • Eficientizare energetică pavilion spital pneumoftiziologie comuna Drajna
  • Reabilitare seismică și îmbunătățirea eficientei energetice în cadrul căminului cultural din Zănoaga, comuna Dumbrava
  • Renovare energetică a clădirilor publice – Complex servicii comunitare Breaza
  • Renovare energetică a clădirilor publice Centru de servicii comunitare Sf. Maria  – Vălenii de Munte

 

  • Renovare moderată a clădirilor rezidențiale în comuna Mâneciu – Lot 1
  • Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale în Mâneciu – Lot 2
  • Renovare clădire Școala Gimnazială George Coșbuc Ploiești
  • Renovare integrată Blocuri CM3 și CM 5 Plopeni
  • Reabilitare seismică și îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul clădirilor componente ale stadionului din Plopeni
  • Consolidare, modernizare, reabilitare și creșterea eficienței energetice și dotare Școala cu clasele I – VIII Plopu

 

  • Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale  bloc 20, bloc 29, bloc 30, bloc 31, bloc 34 – Poiana Câmpina
  • Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale bloc 21, bloc 18, bloc 19, bloc 32, bloc 33 din comuna Poiana Câmpina
  • Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru blocurile A7, A5, B1, B4 – Puchenii Mari
  • Renovare integrată blocuri IAS și A6 – Puchenii Mari

 

  • Reabilitare seismică și îmbunătățirea eficienței energetice pentru Școala Puchenii Moșneni – Puchenii Mari
  • Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Bulevardul Muncii bloc 1 și bloc 2, strada Slănicului bloc 15 A, strada Mihai Viteazul bloc Salina – Slănic
  • Creșterea eficienței energetice și rezilienței căminului cultural din sat Teișani, comuna Teișani

Citește și:

