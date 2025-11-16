Lista investițiilor din Prahova care primesc în continuare finanțare prin PNRR

Zeci de investiții derulate de primării din Prahova vor beneficia, în continuare, de finanțare prin PNRR. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Este vorba de finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuție, la nivel național, în valoare de 26 de miliarde de lei.

Pe lista publicată de Ministerul Dezvoltării figurează zeci de investiții derulate de autoritățile locale din Prahova.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că este vorba de asigurarea finanțării investițiilor care aveau ordine de începere a execuției lucrărilor la data de 19 august 2025.

Listă contracte de finanțare prin PNRR

Îmbunărățire Eficiență Energetică Școala Gimnazială Baba Ana, comuna Baba Ana

Consolidare Cămin Cultural Baba Ana, comuna Baba Ana

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Breaza

Renovare energetică pentru blocurile de locuințe din Câmpina

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale (blocuri) din Cornu

Consolidare și eficientizare sală de festivități Drajna de Jos, comuna Drajna

Eficientizare energetică pavilion spital pneumoftiziologie comuna Drajna

Reabilitare seismică și îmbunătățirea eficientei energetice în cadrul căminului cultural din Zănoaga, comuna Dumbrava

Renovare energetică a clădirilor publice – Complex servicii comunitare Breaza

Renovare energetică a clădirilor publice Centru de servicii comunitare Sf. Maria – Vălenii de Munte

Renovare moderată a clădirilor rezidențiale în comuna Mâneciu – Lot 1

Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale în Mâneciu – Lot 2

Renovare clădire Școala Gimnazială George Coșbuc Ploiești

Renovare integrată Blocuri CM3 și CM 5 Plopeni

Reabilitare seismică și îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul clădirilor componente ale stadionului din Plopeni

Consolidare, modernizare, reabilitare și creșterea eficienței energetice și dotare Școala cu clasele I – VIII Plopu

Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale bloc 20, bloc 29, bloc 30, bloc 31, bloc 34 – Poiana Câmpina

Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale bloc 21, bloc 18, bloc 19, bloc 32, bloc 33 din comuna Poiana Câmpina

Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru blocurile A7, A5, B1, B4 – Puchenii Mari

Renovare integrată blocuri IAS și A6 – Puchenii Mari