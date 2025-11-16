Ce spun procurorii despre polițistul din Ploiești amenințat de un recidivist

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești au transmis noi detalii cu privire la cazul de ultraj înregistrat la începutul acestei săptămâni.

- Publicitate -

Vă reamintim că un polițist din Ploiești a fost amenințat în timp ce se afla într-un magazin din Blejoi de către un recidivist.

„În fapt, s-a reținut că, la data de 10.11.2025, în jurul orelor 16.25, respectiv 17.30, fiind în stare de ebrietate, în timp ce se afla în incinta ori în fața magazinului alimentar ce aparține socrilor persoanei vătămate, inculpatul C.M. (recidivist postcondamnatoriu) l-a amenințat cu fapte de violență, în 2 rânduri, pe numitul O.V.G., amenințările având legătură cu calitatea de polițist și cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale acestuia, provocându-i o stare de temere.

- Publicitate -

La data de 11.11.2025, suspectul C.M. a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

La data de 12.11.2025, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestuia cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj în formă continuată, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal, rap. la art. 206 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și aplic. art. 41 alin. 1 C. pen., rap. la art. 43 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale, fapte din ziua de 10.11.2025, orele 16.25 și 17.30, autor C.M.– persoană vătămată O.V.G.), dobândind astfel calitatea de inculpat și a formulat o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, potrivit unui comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Tot la data de 12.11.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile față de inculpatul C.M..