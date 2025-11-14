Polițist din Ploiești amenințat cu bătaia de un recidivist

Un polițist din Ploiești a fost amenințat cu bătaia la începutul acestei săptămâni de către un bărbat recidivist. Totul s-a petrecut într-un magazin din Blejoi.

Reproșurile făcute de bărbatul recidivist polițistului ar fi legate de dosarele penale la care acesta a lucrat și care au dus la închiderea lui.

Situația a fost reclamată Poliției, iar cercetările efectuate au dus la reținerea pentru 24 de ore a agresorului pentru infracțiunea de ultraj.

Judecătorul de drepturi și libertăți a decis arestarea acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Vă reamintim că duminică un alt polițist din Prahova a fost lovit și amenințat în timp ce se afla într-un restaurantul Popasul Vânătorilor din Gura Vitioarei.

UPDATE: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 10 noiembrie a.c., de către un agent de poliție din cadrul aceleiași unități cu privire la faptul că, în timp ce se afla în timpul liber, în incinta unei societăți comerciale din comuna Blejoi, a fost amenințat de un bărbat, acesta invocând că ar fi executat o pedeapsă privativă de libertate din cauza activității profesionale a polițistului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Blejoi, care au procedat la efectuarea de verificări specifice. Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat de 38 de ani din comuna Blejoi.

Din verificările efectuate a rezultat că bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a proferat amenințări cu acte de violență la adresa polițistului, faptele având legătură directă cu calitatea acestuia de agent de poliție și cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În urma administrării probatoriului, prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești a dispus continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat instanței de judecată, care a admis propunerea prim-procurorului și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.