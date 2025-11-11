Polițist lovit de un bărbat într-un restaurant din Gura Vitioarei

Duminică, 9 noiembrie 2025, un polițist a fost amenințat cu moartea și lovit de un bărbat într-un restaurant din Gura Vitioarei. Potrivit surselor apropiate anchetei, incidentul s-ar fi produs în incinta restaurantului Popasul Vânătorilor, în timpul unei eveniment privat.

Mai exact, pe fondul consumului de alcool, unul dintre participanții la eveniment a devenit agresiv cu ceilalți și a fost inițiat un apel la 112. În urma apelului, la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că reclamațiile se verificau. În momentul încercării de imobilizare a bărbatului recalcitrant, acesta a opus rezistență, i-a amenințat pe polițiști și l-a lovit pe unul dintre aceștia cu capul în zona feței.

Procurorul a decis reținerea bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte au fost sesizați la data de 9 noiembrie a.c., în jurul orelor 04:30, de către o persoană cu privire la faptul că, în incinta unui restaurant situat pe raza comunei Gura Vitioarei, un bărbat manifesta un comportament recalcitrant.

La fața locului s-a deplasat, de îndată, un echipaj din cadrul structurii de ordine publică, pentru verificarea aspectelor semnalate și aplanarea stării conflictuale.

La momentul intervenției, persoana reclamată a adoptat o atitudine agresivă și recalcitrantă, proferând amenințări cu moartea la adresa polițiștilor și exercitând ulterior acte de violență fizică asupra unuia dintre agenți, lovindu-l cu capul în zona feței.

Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din orașul Vălenii de Munte. În urma emiterii unui mandat de aducere de către procuror, acesta a fost condus la sediul unității de parchet pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte a dispus continuarea cercetărilor pentru două infracțiuni de ultraj – una sub forma amenințărilor și cealaltă sub forma lovirii – precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma audierilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat instanței, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.