Spectacol pe cer. Noaptea cu cele mai multe stele căzătoare

În această perioadă are loc unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice anuale: ploaia de meteori Leonide.

Potrivit astronomilor, în România, apogeul va fi atins în noapte dintre 17 și 18 noiembrie 2025, când se pot observa până la 15 meteori pe oră.

„Spectacolul ceresc al Leonidelor se desfășoară între 6 și 30 noiembrie, însă punctul de interes rămâne în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, la ora 20:00, când roiul de meteori atinge vârful de activitate.

Deși Leonidele au rămas în istorie pentru furtunile spectaculoase de meteori, ediția din acest an se anunță una liniștită, cu aproximativ 10-15 meteori pe oră în condiții bune de vizibilitate.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.

Leonidele sunt asociate cu cometa 55P/Tempel-Tuttle. Astfel, particulele de praf lăsate de cometă intră în atmosfera Pământului cu viteze de până la 70 km/s, creând strălucitoarele dâre luminoase pe cer.

Fenomenul, denumit popular ”stelle căzătoare”, va putea fi observat cu ochiul liber în funcție de condițțiile meteo.