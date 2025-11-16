Viața la Bloc. Ce lucrări nu ai voie să faci în apartament

Viața la bloc vine la pachet cu o serie de obligații din partea tuturor proprietarilor, mai ales când vine vorba despre respectarea legislației în vigoare. Lucrările care afectează structura de rezistență a imobilului sunt interzise. Amenda poate ajunge la 100.000 de lei.

Proprietarii de apartamente sunt obligați să mențină locuința sau spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială.

„Dacă proprietarul unei locuințe ori al unui spațiu cu altă destinație provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligația să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparații”, se precizează în Legea 196/2018, privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Ce lucrări sunt interzise în apartamente

Orice lucrări care afectează structura de rezistență a imobilului sunt interzise, conform prevederilor legale.

Spargerea pereților pentru lărgirea spațiilor din interiorul apartamentului, dar și schimbarea aspectului arhitectural al clădirii necesită autorizații de construcții conform prevederilor legale.

În astfel de cazuri, în mod obligatoriu, documentațiile tehnice trebuie să includă avize de la proiectanți și experți tehnici. În cazul clădirilor monumente istorice, orice intervenție necesită autorizații de construcții.

Nerespectarea legislației cu privire la efectuarea lucrărilor atrage sancțiuni semnificative. Amenzile în astfel de cazuri sunt cuprinse între 1.000 de lei și 100.000 de lei.

Ce lucrări pot fi efectuate cu acordul vecinilor

Pentru intervențiile care aduc modificări ale instalațiilor comune, cum ar fi cele care vizează rețelele de apă, gaze sau sistemul de încălzire, este necesar un referat tehnic emis de furnizorul de utilități.

Aprobarea modificărilor se adoptă în adunarea generală a asociațiației cu două treimi din numărul de membri, fiind necesar inclusiv acordul tuturor vecinilor afectați.

Acordul vecinilor este obligatoriu în cazul în care aceștia sunt afectați direct ca urmare a intervenției la instalațiile comune.

Modificarea aspectului fațadei la blocuri se poate face, potrivit legii, numai în mod unitar pe întreg condominiul, în baza unei documentații tehnice elaborate de către arhitecți cu drept de semnătură.

Inspecții în apartament, cu preaviz

Proprietarul apartamentului este obligat, potrivit legii, să permită accesul în apartament președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații.

În astfel de cazuri, comitetul executiv al asociațiației de proprietari emite, cu cinci zile înainte, un preaviz motivat scris. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.

În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, acesta răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în condițiile legii.

Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare a executării respectivelor lucrări sunt despăgubiți de către asociația de proprietari, din fondul de reparații.