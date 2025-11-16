Cum s-a născut o pădure la Lipănești. Comunitatea a fost ”inima”

La marginea comunei Lipănești, pe terenul care până acum câțiva ani era o întindere aridă, fără viață, o pădure tânără de salcâmi crește încet, dar sigur. Este o pădure născută din muncă, din perseverență și dintr-o viziune simplă, că „viitorul” se poate planta, nu doar promite. Este un loc în care peste puțini ani o parte dintre prahoveni și nu numai se vor recreea sau vor gusta din mierea de salcâmi, ce se va produce aici.

Cei care au pornit acest proiect sunt primarul comunei Lipănești, Robert Viorel Nica, alături de profesorul Daniel Enăchescu. Nu din ambiție, ci din convingerea că o comunitate sănătoasă trebuie să respire aer curat și să creadă în propriile puteri.

Comuna Lipănești a devenit, din nou, în acest weekend, un punct important pe harta proiectelor de mediu din județul Prahova. Aproximativ 700 de voluntari, mobilizați prin intermediul unei asociații și al celor 29 de companii partenere, au participat la o amplă acțiune de plantare de salcâmi pe malul stâng al râului Teleajen, într-o zonă care cu ani în urmă era un teren abandonat, neexploatat.

Acțiunea nu este una izolată, ci parte a unui program început în anul 2017, atunci când Primăria Lipănești a decis să pună la dispoziția asociației o suprafață de 17,6 hectare de teren neproductiv, în scopul transformării lui într-o pădure. Între timp, proiectul a crescut constant, a atras tot mai multe companii, a stabilit un model de colaborare între administrație și mediul de afaceri, ba a reușit să ajungă la un nivel rar întâlnit în proiectele locale de mediu. Plantarea de ieri și de azi a reprezentat o nouă etapă -1,5 hectare împădurite, în condiții de organizare strictă, coordonare profesională și implicare masivă a celor prezenți.

„Aici era nimic. Pământ uscat, buruieni și gunoaie. Nimeni nu se gândea că s-ar putea face ceva. Am zis că nu este normal să avem teren și să-l lăsăm așa. Am început cu o acțiune mică și am ajuns la o pădure în toată regula”, povestește primarul comunei Lipănești, Robert Nica.

”Ideea de plantare a venit acum 9 ani prin profesorul de limbă franceză Daniel Enăchescu,care ne-a solicitat un teren disponibil. Aveam în patrimoniu un teren neproductiv, pe care nici CAP-ul nu-l lucra. În 2017, cu acordul Consiliului Local, am pus la dispoziție cele 17,6 hectare, fără a cheltui bani din bugetul localității. Inițiativa a fost considerată, la acea vreme, un test. Nu existau certitudini legate de reușită, de capacitatea solului sau de nivelul de implicare a voluntarilor” spune edilul, care recunoaște că începutul a fost marcat de incertitudini.

„A fost cu emoții la început, nu știam ce presupune. Visul părea prea îndrăzneț. Dar am plantat în primul an, a urmat al doilea an, iar „prinderea” puieților a fost de 99%. Anul trecut am intabulat întreaga suprafață. S-au plantat atunci primii 550 de salcâmi. Și, sincer, nu credeam că va prinde o asemenea amploare. Dar de acolo a pornit totul. Astăzi, aceeași zonă este împânzită de rânduri de salcâmi, iar din filmările aeriene se vede o continuitate clară, de la un sezon la altul”.

Un proiect care a crescut cu oameni

Astăzi, pe terenul de la marginea comunei sunt peste 260.000 de arbori plantați pe o suprafață de 17,6 hectare. „A fost muncă de echipă. Fără oameni, nu făceam nimic. Au fost ani grei, dar am învățat că perseverența face minuni. Natura te învață să nu renunți”, mai spune primarul.

În timp, odată cu implicarea Camerei de Comerț și Industrie Franceze din România, numărul companiilor participante a crescut anual. Iar proiectul a devenit foarte mare. Au venit firme mari din țară, cu angajații și familiile lor. Ieri, aproape 700 de persoane au fost prezente pe malul râuluiTeleajen și au plantat 1,5 hectare.

„Când am început, a fost un proiect. Acum este o comunitate. Pădurea asta trăiește pentru că oamenii au crezut în ea”

Pentru a evita tăierea arborilor, primăria, împreună cu Asociația Se Poate, a montat stâlpi de beton care au o înălțime de 14 metri, pe care au fost instalate camere video alimentate cu panouri fotovoltaice. Sistemul funcționează parțial acum, urmând să fie completat în primăvară.

Totodată, se lucrează la transformarea zonei într-un spațiu accesibil publicului. ”Vrem să creăm o pădure-parc, cu alei iluminate cu panouri fotovoltaice, pentru ca oamenii să poată veni să vadă cum pădurea crește, să se relaxeze, să se bucure” este dorința autorităților locale.

Pădurea tânără este parte integrantă a unei economii circulare. Practic, a fost introdus un teren neproductiv în circuitul economic. Iar din pădurea de salcâm plantată deja se produce miere cu eticheta ”Pădurea de salcâm Lipănești”. Pe măsură ce pădurea crește, cresc și numărul de stupi și cantitatea de miere.

Bătrânii noștrii spuneau că un om își împlinește rostul atunci când ridică o casă, sădește un pom și crește un copil. Pădurea nouă de la Lipănești dă un sens concret acestei vechi rânduieli, iar aproape 700 de oameni au sădit nu doar un pom, ci un proiect care va rămâne pentru generațiile care vin.