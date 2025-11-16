Măriuca Ciripoiu pictează în coajă de lemn tradiția românească

Meșteșugurile și artizanatul sunt domenii pe cale de dispariție în societatea modernă. Puțini sunt cei care mai apreciază lucrul manual și, într-o eră a vitezei și a digitalizării, cei câțiva meșteri populari care mai sunt, încearcă să păstreze vii tradițiile și simbolurile românești. Unul dintre acești meșteri este Măriuca Ciripoiu, din comuna prahoveană Izvoarele. Cu pasiune și răbdare pictează manual obiecte, care pot fi folosite în activitățile de zi cu zi, sau pot decora casele oricui.

Fiecare obiect ascunde o poveste frumoasă. Fiecare pictură cu o fată româncă poartă încărcătura simbolurilor românești tradiționale. Bluzele din picturile Mariei au semnele iilor românești iar portul popular tradițional este des regăsit în operele ei.

Din dragoste pentru tradițiile românești a deschis acasă, la Izvoarele, într-un fost spațiu comercial, o expoziție și un mic muzeu. Aici toți cei care vor să-i admire lucrările, o pot face și, totodată, se pot bucura și de vizita gratuită a unui mic muzeu. În aceeași incintă, Măriuca a amenajat și un colț dedicat vieții la sat de pe vremuri, cu obiecte vechi din casa bunicilor.

Măriuca Ciripoiu este nelipsită de la târgurile organizate de autoritățile locale. Nu vine pentru vreun câștig, pentru că știe că, în ziua de astăzi, nu poți să trăiești din asta. Vine însă să arate tuturor că tradițiile românești încă se mai găsesc prin colțuri ale țării.

Pictează, în principal, dar realizează manual și multe alte obiecte mici: semne de carte, obiecte de decor, etc. Dragostea pentru meșteșugurile tradiționale a transmis-o și fiului ei, Vladimir. Acesta, când era mic, broda pe etamină și făcea preșuri din foi de porumb. „Acum nu mai face, dar nu cred că a uitat”, spune mama lui.

Pictura naivă tradițională, cea mai mare pasiune a Măriucăi Ciripoiu

„Eu de mică pictez, asta am la bază, pictura. Abia la 20 de ani am făcut însă Școala Populară de Artă… De artizanat m-am apucat atunci când am rămas acasă, cu copilul mic. Pur și simplu nu puteam să stau locului, trebuia să fac ceva”, a povestit artista.

A început atunci să picteze linguri de lemn, coajă de copac, funduri de lemn și alte asemenea obiecte. „Am văzut că oamenii apreciază și atunci m-am gândit că ar trebui să fac mai multe”, a mai mărturisit ea. Și așa, o perioadă, s-a ocupat de meșteșugul care îi aduce atâta bucurie.

După o vreme, conjunctura a făcut-o să ia o pauză dar, în tot acest timp, își dorea să se întoarcă la pasiunea sa: pictura. Așa că, în urmă cu zece ani, s-a reapucat de meșteșugul sufletului ei, a amenajat și atelierul, și expoziția din Izvoarele.

Nu merge să vândă obiectele, nu trăiește din această activitate. Așa că, lucrând din pasiune, are tot timpul obiecte în expoziția sa. „Am tot timpul lucruri făcute, așa că, mereu au oamenii ce vedea în expoziție”, mărturisește ea.

Nu are timp cât de mult și-ar dori ca să picteze. „Cam patru obiecte mici pe zi pot face. Nu mai cum mai multe. Dacă sunt mari atunci timpul se prelungește pentru fiecare obiect”, mai spune ea.

Și activitatea principală este legată tot de pictură. În anotimpul cald ține, la Ferma Vieții de la Homorâciu, atelierele de pictură. Iarna stă acasă și lucrează pentru sufletul ei. Oamenii care o cunosc vin și îi caută obiectele, fie că este vorba de cadouri pentru cei dragi, fie că pentru propria casă. Aceasta este o dovadă că încă mai este apreciat meșteșugul tradițional. Pentru cât timp însă? Nimeni nu poate ști.

Oricum ar fi, Măriuca Ciripoiu își urmează în continuare pasiunea, numărându-se printre puținii meșteșugari tradiționali care duc mai departe, în Prahova, ocupațiile străbunilor noștri.

