Rezultatele Rompetrol Rafinare în primele 9 luni din 2025

Rompetrol Rafinare a înregistrat în primele nouă luni din 2025 un total al materiilor prime procesate în rafinăriile Petromidia și Vega de 4,61 milioane de tone, pe fondul unui flux stabil de materii prime asigurat de compania KazMunayGas Kazahstan. În aceeași perioadă, producția de carburanți (benzine, motorine, jet) s-a situat la un total de 3,52 milioane de tone.

Indicator consolidat* 9 luni 2025 9 luni 2024 Cifra de afaceri brută USD 4.443.759.919 3.572.094.536 EBITDA USD 175.035.971 125.280.246 Rezultat net USD (20.647.592) (66.702.425)

*Notă: Situațiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L. și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Cifra de afaceri brută a ajuns la 4,44 miliarde de dolari, în timp ce rezultatul operațional (EBITDA – profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) a înregistrat o valoare de 175 de milioane de dolari.

Rezultatul net este în continuare negativ (20 milioane USD), fiind influențat în principal de volatilitatea cotațiilor internaționale și de cadrul fiscal aplicabil.

Compania reiterează nevoia stringentă enunțată de mediul de business ca inițiative fiscale precum impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) să fie abrogate și înlocuite cu soluții sustenabile, completate cu stimulente pentru investiții în domenii strategice, obiectivul companiei fiind să își mențină rolul în stabilitatea domeniului energetic și, ulterior, să-și diversifice și dezvolte operațiunile.

Rompetrol Rafinare este unul dintre cei mai importanți contributori la bugetul de stat, cu un aport de peste 1,4 miliarde de dolari în perioada ianuarie – septembrie 2025. Acționarii semnificativi ai companiei sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Segmentul de rafinare*

Indicator financiar 9 luni 2025 9 luni 2024 Cifra de afaceri brută USD 3.813.303.948 3.003.865.726 EBITDA USD 150.623.645 94.204.743 Rezultat net USD (7.711.333) (38.730.232) Indicator operațional Materii prime prelucrate – Petromidia kt 4.330 3.162 Materii prime prelucrate – Vega kt 281 203 Producție benzină kt 1.247 818 Producție diesel & jet kt 2.276 1.701 Vânzări carburanți – intern kt 1.952 1.621 Vânzări carburanți – export kt 1.373 776

*Notă: Segmentul de rafinare cuprinde rezultatele rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează – (Vânzări de produse petroliere – Costul materiei prime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operațional (EBITDA) împărțit la volumul vânzărilor.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat peste 4,3 milioane de tone de materii prime, din care au rezultat aproximativ 1,25 milioane de tone de benzină și 2,28 milioane de tone de carburanți diesel și Jet A1. Vânzările de carburanți au fost direcționate în proporție de aproximativ 60% pe piața internă.

Supusul zilnic al rafinăriei a atins un nivel de 16,76 mii tone in perioada iulie-septembrie, procesând în total 1,54 milioane de tone. Astfel, gradul de utilizare a capacitații de rafinare a fost de 99,37%, respectiv 96,82% la nivelul primelor nouă luni.

Randamentul produselor albe (benzină, motorină, GPL, JET, propilenă) înregistrat în primele nouă luni din 2025 a fost de 87,1%wt, iar indicele de intensitate energetică (EII) a atins un nivel de 92.9 puncte, fapt care evidențiază angajamentul continuu al rafinăriei pentru eficiență energetică și optimizarea proceselor.

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă a fost de circa 281 mii de tone în primele 9 luni din 2025, nivel determinat direct de cantitățile majorate de componenți primite de la rafinăria Petromidia.

Rafinăria Vega a înregistrat parametri operaționali optimi, cu o pierdere tehnologică scăzută, de 0,77% și un consum energetic de 2,47 GJ/t. Vega aniversează în acest an 120 de ani de funcționare, rafinăria fiind un simbol al industriei energetice românești.

Segmentul de petrochimie*

Indicator financiar 9 luni 2025 9 luni 2024 Cifra de afaceri brută USD 69.774.875 53.489.275 EBITDA USD (44.288.979) (32.676.524) Rezultat net USD (32.751.950) (34.382.076) Indicator operațional Propilenă procesată kt 60 57 Etilenă procesată kt 23 – Producție totală polimeri kt 62 43 Total vânzări kt 63 46

*Notă: Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare și activitatea societății Rompetrol Petrochemicals SRL.

În ianuarie – septembrie 2025, producția totală de polimeri a fost de 62 de mii de tone, iar vânzările au fost direcționate preponderent catre piața internă. La inceputul lunii mai, compania a repornit si instalația de Polietilene de Joasă Densitate (LDPE).

Singura divizie petrochimică din România a continuat să-și onoreze livrările către partenerii din industriile de profil, susținând, astfel, mai multe segmente de producție din țară.

Segmentul de distribuție*

Indicator financiar 9 luni 2025 9 luni 2024 Cifra de afaceri brută USD 2.698.790.415 2.430.659.313 EBITDA USD 71.566.694 64.587.023 Rezultat net USD 26.238.432 9.550.491 Indicator operațional Carburanți vânduți – retail kt 876 910 Carburanți vânduți – en-gros kt 569 386 Cantități GPL vândute kt 204 170

*Notă: Segmentul de distribuție cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics și Rompetrol Gas.

Vânzările de carburanți în zona de retail au înregistrat o ușoară scădere, ca urmare a cererii generale de piață, determinate de creșterea TVA, a accizelor și a puterii de cumpărare aflate pe un trend descendent.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, vânzările pe canalele en-gros au crescut, ca rezultat al efortului strategic al echipei de management, de consolidare a poziției pe piață.

La finalul lunii septembrie 2025, rețeaua de distribuție din România a ajuns la 1.206 puncte de comercializare. Rețeaua include stațiile proprii, stațiile partener și stațiile mobile: expres, baze interne de 9 și 20 de metri cubi.